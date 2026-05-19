Bitcoin madencilerinde yapay zeka etkisiyle öne çıkan dört şirketi Bernstein açıkladı

Dünyaca ünlü araştırma kuruluşu Bernstein, son raporunda halka açık dört büyük Bitcoin madencilik şirketinin hisselerine pozitif not verdiğini duyurdu. Bernstein’in değerlendirmesine göre, yüksek elektrik kapasitesi ve altyapı sahibi olan madenciler, yapay zeka altyapılarına yönelik hızla artan küresel talep sayesinde hem değer kazanabilir hem de yeni gelir fırsatları yakalayabilir.

Yapay zeka yatırımı Bitcoin madencilerini dönüştürüyor

Bernstein’in en yüksek performans beklentisi bildirdiği şirketler arasında IREN, Riot Platforms, CleanSpark ve Core Scientific öne çıktı. Yapılan araştırmada, bu şirketlerin sahip olduğu büyüklükte elektrik, arazi ve soğutma kapasitesinin, ABD’nin sınırlarına yaklaşan enerji altyapısındaki baskı nedeniyle stratejik hale geldiği vurgulandı. Özellikle dev verimerkezleri ve bulut hizmetleri için yüksek miktarda enerji gereksinimi ön plana çıkarken, madencilik şirketlerinin bu avantajı giderek daha fazla değerlendirildi.

Madencilik tesislerinin yapay zeka ile uyumlu veri merkezlerine dönüştürülmesi hem teknik donanım hem de altyapı açısından belli bir yatırım gerektiriyor. Özellikle GPU tabanlı işlemler, klasik Bitcoin madenciliğinden farklı olarak ek soğutma ve özel ağ sistemi istiyor. Ancak yatırımcılar, uzun vadede bu dönüşümün şirketlerin karlılığı üzerinde etkili olabileceğini düşünüyor.

Core Scientific ve yeni iş birliği

Core Scientific, listedeki şirketler arasında yapay zeka odaklı dönüşümde en ileri adımı atan şirket olarak gösteriliyor. Şirket, bulut bilişim alanında faaliyet gösteren CoreWeave ile yaptığı anlaşma kapsamında Haziran 2024 itibarıyla yüksek performanslı bilgi-işlem altyapısı için 200 megavatlık tesis desteği sağlamayı taahhüt etti. Varılan anlaşmanın 12 yıl boyunca toplamda 3,5 milyar doları aşan gelir yaratması bekleniyor. Ayrıca Core Scientific, bu işbirliğini daha da genişlettiğini duyurdu.

Bernstein’in analizinde, “Yapay zekaya olan talep arttıkça, enerji ve altyapı erişimi güçlü olan Bitcoin madencilerinin bu yeni dönemde bir adım öne çıkacağı öngörülüyor” ifadesine yer verildi.

Core Scientific’in yanı sıra IREN, stratejisini Bitcoin madenciliği ile yapay zeka tabanlı bulut hizmetlerinin entegrasyonu üzerine kurarken, Riot Platforms yönetimi ise yüksek performanslı bilgi-işlem ve yapay zeka alanında büyüme fırsatlarını değerlendirdiklerini açıkladı. CleanSpark’ın ise kamuoyuna açıklanmış büyük ölçekli bir yapay zeka ev sahipliği anlaşması bulunmuyor ancak şirket, Bitcoin madenciliğinde kapasite artışına devam ediyor.

Bitcoin fiyatında son durum

Bernstein’in raporu, Bitcoin fiyatındaki son düşüş dönemine denk geldi. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre Bitcoin (BTC), son bir hafta içinde yüzde 6 civarında değer kaybederek 76.370 dolar seviyesine geriledi. Yılın başından itibaren ise BTC fiyatı yüzde 12’nin üzerinde bir düşüş yaşadı.

Büyük ölçekli madencilik şirketlerinin değerlemesindeki artış, doğrudan Bitcoin fiyat hareketine bağlı olmaksızın, alternatif gelir kalemlerine yapılan yatırımlar ve değişen sektör dinamiklerinin etkisiyle ortaya çıkıyor. Araştırma sonucunda, enerji altyapısına sahip olmanın önemi ve yeni fırsatlar öne çıkarıldı.

Bernstein’in altını çizdiği şirketler kim?

Bernstein tarafından öne çıkarılan IREN, Kuzey Amerika’daki devasa veri merkezi operasyonları ile biliniyor; şirket, son dönemde bulut tabanlı yapay zeka alanında strateji geliştirmekte. Riot Platforms, ABD’de geniş madencilik sahalarına ve yüksek enerji kapasitesine sahip olup, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem fırsatlarını değerlendirdiğini paylaştı. CleanSpark, bitcoin madenciliği alanında büyüme hedeflerken, Core Scientific ise güçlü veri merkezi altyapısının üzerine çok yıllı yapay zeka anlaşmalarıyla dikkat çekiyor.