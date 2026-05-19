HYPE 6 günde yüzde 24 yükseldi en yüksek seviyeye yaklaştı

HYPE tokeni, kripto piyasasında son günlerde yeniden ilgi topladı ve altı günlük süreçte yüzde 24’lük bir yükselişle dikkat çekti. Tokenin fiyatı 13 Mayıs’ta 38,32 dolar seviyesinden başlayıp, 19 Mayıs itibarıyla 47,65 dolara kadar çıktı. Bu hızlı artış, Hyperliquid platformundaki işlem hacmi, sentetik piyasa ürünleri, USDC aktiviteleri ve token geri alım duyurularıyla birlikte yaşandı.

Piyasa Dikkati ve Fiyat Hareketi

HYPE, son yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşık 12 dolar mesafeye ulaştı. Piyasada bu dönemde sosyal medya platformlarında da gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Özellikle 14 Mayıs’ta HYPE’ın sosyal medyada öne çıkma oranı yüzde 1,79’a çıktı; bu oran, tokenin normalde görülen aralığının oldukça üzerinde yer aldı.

Sosyal aktivitenin artmasını takip eden günlerde, 17 Mayıs’ta da benzer biçimde güçlü bir tartışma dalgası izlendi ve sosyal hakimiyet oranı yüzde 1,07 ile 1,28 arasında ölçüldü.

Platform, kısa süre önce de piyasadaki zayıf koşullara rağmen bir günde 20 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle dikkat çekti. Bazı yatırımcılar Hyperliquid’i sadece sürekli vadeli işlemler sunan bir merkeziyetsiz borsa olarak görse de, artan etkinlik onun ekosistem içindeki rolünü öne çıkardı.

Hyperliquid İşlem Hacmi ve Yatırımcı İlgisi

Hyperliquid, zincir üstü vadeli işlemlerde en çok hacim gören platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Analizler, Hyperliquid’in en yakın rakibine kıyasla yaklaşık iki kat fazla sürekli vadelilerde hacim yarattığını gösteriyor. Platformun yakaladığı bu büyüme, HYPE tokenine olan ilgiyi de artırdı.

Protokol gelirinin neredeyse tamamı – yüzde 99’u – tokenların geri alınması ve yakılması süreçlerine yönlendiriliyor. Bu uygulama teoride token arzını kısıtlarken, fiyat hareketlerinde yine de talep ve genel piyasa koşulları belirleyici oluyor.

HYPE, tekrar kriptoda en çok konuşulan hikayeler arasına girmeye aday hale gelirken, hâlen birçok kullanıcının platformu sadece klasik bir sürekli işlem borsası olarak görmesi dikkat çekiyor. Oysa son veriler platformun temel göstergelerinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

HYPE’a yönelik talebin artmasında Bitwise’ın BHYP isimli ETF’si de rol oynadı. Analistlere göre bu ETF’nin gelirlerinin yüzde 10’u HYPE alım ve tutma işlemlerine ayrılıyor; bu da token talebini yatırım ürünleriyle ilişkilendiriyor.

Sentetik ve Tokenize Varlıklar Odağın Merkezinde

Son günlerde kripto piyasası, hisse senetlerinin tokenleşmesi ve zincir üstü finansal ürünler konusuna ağırlık verdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun zincir üstü tokenleştirilmiş hisse senetlerine yeşil ışık yakmaya hazırlandığı bildirildi. Bu gelişme, hızlı işlem platformlarının önünü daha da açtı. Hyperliquid de bu tartışmada adından söz ettirirken, piyasa yapısı nedeniyle öne çıkmaya başladı.

Coinbase ve Circle gibi sektörün önde gelen girişimleri de Hyperliquid’i resmi USDC sağlayıcısı olarak açıkladı. USDC likiditesi, bu tip zincir üstü borsalarda hem takas hem teminat hem de daha geniş piyasa hareketleri açısından büyük önem taşıyor.

Bir diğer önemli gelişme, 18 Mayıs’ta Trade.xyz tarafından SPCX isimli SpaceX ön halka arz sürekli piyasasının başlatılması oldu. SPCX’in 1,78 trilyon dolarlık varsayımsal değer taşıdığı duyurulurken, bu lansmanın ardından HYPE fiyatı yüzde 7 daha yükseldi. Yorumlara göre ilerleyen dönemde Anthropic ve OpenAI gibi firmalara ilişkin benzer sentetik piyasalar da gündeme gelebilir.

HYPE’a yönelik mevcut ilgi, artık yalnızca sürekli işlemlerle sınırlı değil; tokenleştirilmiş hisse senetleri, stablecoin kullanımları, sentetik varlıklar ve zincir üstü borsa altyapısı da bu hikayenin bir parçası haline geldi. Ancak platformun büyümesi, piyasa riski ve düzenleyici baskıların etkisinde kalmaya devam ediyor.