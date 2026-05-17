Hyperliquid HYPE’de günlük 3.087 token enflasyonu ve ETF’de art arda girişler kaydedildi

Hyperliquid platformunun yerel token’ı HYPE, 16 Mayıs 2026 tarihinde günlük bazda 3.087 adetlik arz artışıyla dikkat çekti. Aynı dönemde, HYPE’a endeksli spot borsa yatırım fonu (ETF) ilk işlem haftasını aralıksız net girişlerle tamamladı. Bu gelişmeler, HYPE ekosisteminde bir yanda yeni yatırımcı ilgisini, diğer yanda ise arz yönetimine ilişkin verileri öne çıkarıyor.

Buyback ve ödül dengesinde enflasyon

16 Mayıs 2026’da HyperCore, ortalama 41,62 dolar fiyatla 23.679,72 HYPE geri alımı yaptı. Ancak aynı gün içerisinde sistem, staking yapan kullanıcılara ve toplam 24 doğrulayıcıya toplamda 26.766 HYPE ödül olarak dağıttı. Sonuç olarak, dolaşımdaki toplam HYPE arzı bir günde 3.087 adet artmış oldu.

Hyperliquid Hub tarafından X platformunda paylaşılan verilere göre, bu günlük artış temposu devam ederse aylık yaklaşık 92.610 ve yıllık ise 1,11 milyon HYPE’ın dolaşıma ekleneceği öngörülüyor. Referans mahiyetinde, Solana‘nın yıllık staking bazlı net enflasyonu yaklaşık 25,19 milyon SOL seviyesinde bulunuyor.

Buyback mekanizmasının işleyişi, doğrudan HYPE fiyat hareketlerine bağlı. Fiyat artışı dönemlerinde, sistem sabit gelirle daha az token geri alabiliyor. Fiyat düştüğünde ise protokol, aynı gelirle daha yüksek miktarda HYPE yakabiliyor. Böylece piyasadaki fiyat oynaklığı, geri alımlarda dengeleyici bir unsur olarak işliyor.

Protokolün uzun vadeli sürdürülebilirliği, HIP-3 olarak bilinen yeni mekanizmanın yayılmasına ve platformda işlem hacminin artmasına bağlı. Volüm arttıkça sistemin geliri de yükseliyor, böylece daha fazla token geri alımı finanse edilebiliyor.

HYPE ETF’inde ilk haftada her gün net giriş

Diğer yandan, 21Shares tarafından piyasaya sürülen spot HYPE ETF’si ilk işlem haftasında dikkat çekici bir performans gösterdi. Sektör izleme hesaplarının aktardığına göre ETF, açıldığı ilk günden itibaren haftanın tüm günlerinde net giriş elde etti.

15 Mayıs 2026 günü tek başına 3,1 milyon dolarlık günlük net giriş gerçekleşti. Haftanın sonunda ETF’nin toplam yönetilen varlıklarının büyüklüğü 12,64 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, HYPE’ın toplam piyasa değerinin yaklaşık %0,12’sine denk geliyor ve günlük bazda artış eğilimi devam ediyor.

Yeni listeye giren kripto ETF’lerinde genellikle fiyat tespiti ve likidite açısından dalgalı giriş çıkışlar yaşanırken, HYPE ETF’sinin ilk hafta boyunca yalnızca net giriş kaydetmesi, yatırımcı ilgisinin güçlü olduğuna işaret ediyor.

ETF’ye artan talep ve yönetilen varlıklardaki büyüme, bir yandan da HYPE protokolünde yaşanan net enflasyonun etkilerini dengeleyici rol oynayabilir. Sonuç olarak, Mayıs ayının ikinci yarısına girerken HYPE token ekosistemi hem yeni sermaye akışlarıyla hem de arz enflasyonu ile öne çıkıyor.