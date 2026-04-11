Bitwise Hyperliquid ETF için son adımı attı, lansman yakın

Bitwise Asset Management, Hyperliquid tabanlı spot borsa yatırım fonu için süreci hızlandıran önemli bir güncelleme yaptı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan ikinci değişiklik dosyasında ürünün bazı kritik detayları netleşti. Bu gelişme, fonun piyasaya çıkışının yaklaştığı yönünde yorumlandı.

ETF başvurusu kritik aşamaya ulaştı

Güncellenen belgede fonun işlem kodunun BHYP olarak belirlendiği ve yönetim ücretinin yüzde 0,67 seviyesinde olacağı yer aldı. Bu tür teknik detayların açıklanması, ETF sürecinde genellikle son aşamaya gelindiğine işaret eder. Sürecin bu noktaya ulaşması, ürünün kısa süre içinde yatırımcılara sunulabileceği beklentisini güçlendirdi.

Bitwise, Hyperliquid ETF başvurusunu ilk kez Eylül ayında yaparak bu alanda öncü konuma yerleşmişti. Daha sonra 21Shares ve Grayscale de benzer ürünler için başvuruda bulundu. Böylece Hyperliquid temelli ilk spot ETF’i piyasaya sürme yarışı hız kazandı.

Onaylanması halinde söz konusu ETF, NYSE Arca borsasında işlem görecek ve yatırımcılara Hyperliquid’in spot fiyatına doğrudan maruz kalmadan erişim imkanı sunacak. Bu yapı, özellikle geleneksel yatırımcıların kripto varlıklara daha kolay ulaşmasını sağlayabilecek bir köprü olarak görülüyor.

Aralık ayında yapılan ilk değişiklikte Bitwise, fonun ek getiri elde etmek amacıyla HYPE staking yöntemini de kullanabileceğini belirtmişti. Bu detay, rakip başvurulardan ayrışan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Hyperliquid büyümesini sürdürüyor

Hyperliquid, son dönemde hem fiyat performansı hem de işlem hacmi açısından dikkat çeken bir ivme yakaladı. 2026 yılının başından bu yana HYPE fiyatı yaklaşık yüzde 65 artarak 41,96 dolar seviyesine ulaştı. Son 12 aylık performans ise yüzde 182 civarında gerçekleşti.

Bu yükseliş, genel kripto piyasasının yılın başında zayıf bir görünüm sergilediği dönemde gerçekleşti. Bu durum, Hyperliquid’in piyasa genelinden ayrışan bir performans sergilediğine işaret ediyor.

Öte yandan işlem hacmi tarafında da önemli bir büyüme gözlendi. İlk çeyrekte platform toplam 492,7 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu seviye, onu kripto türev platformları arasında ilk 10 içine taşıdı.

Platform, işlem hacmi açısından Binance, OKX ve Bybit gibi büyük oyuncularla aynı ligde yer almaya başladı. Bu gelişme, Hyperliquid’in kurumsal ve bireysel yatırımcılar nezdinde giderek daha fazla benimsenmeye başladığını gösteriyor.

Mevcut verilere göre Hyperliquid, hacim bakımından Coinbase’in hemen altında konumlanıyor ve aradaki fark yaklaşık 90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, platformun kısa vadede daha üst sıralara tırmanma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor.