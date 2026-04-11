CFTC kripto için adım attı yeni ekip açıklandı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, kripto para piyasasına yönelik düzenleyici çerçeveyi netleştirme hedefi kapsamında yeni kurulan inovasyon görev gücünün ilk üyelerini açıkladı. Bu adım, dijital varlık sektöründe daha açık kurallar oluşturma yönündeki çalışmaların hız kazandığına işaret ediyor.

Yeni ekip kripto düzenlemeleri için göreve başladı

İnovasyon Görev Gücü, 24 Mart tarihinde kurum başkanı Mike Selig tarafından başlatıldı ve grubun liderliğine Michael Passalacqua getirildi. Passalacqua halihazırda kurum içinde kıdemli danışman olarak görev yapıyor ve düzenleyici stratejilerin şekillendirilmesinde aktif rol üstleniyor.

Açıklanan ekipte farklı alanlardan gelen deneyimli isimler yer alıyor. Eski Latham & Watkins avukatı Hank Balaban, Patomak bünyesinde kripto ve tahmin piyasaları üzerine çalışan Sam Canavos, uzun yıllardır kurumda görev yapan hukukçu Mark Fajfar, blockchain alanında Sidley geçmişi bulunan Eugene Gonzalez IV ve piyasa katılımcıları biriminde özel danışman olarak görev yapan Dina Moussa ekipte yer alan diğer isimler arasında bulunuyor.

Mike Selig, oluşturulan ekibin derin uzmanlık bilgisine sahip olduğunu ve yenilikçi girişimler için daha net kurallar oluşturma hedefi taşıdığını vurguladı.

“İnovasyon Görev Gücü, Amerikan girişimcileri için net kurallar oluşturma konusunda güçlü bir uzmanlık ve kararlılık sergileyen bir ekipten oluşuyor.”

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, türev piyasalarını düzenleyen bağımsız bir federal kurum olarak biliniyor. Kurum, son dönemde özellikle kripto varlıklar ve blockchain teknolojileri alanında düzenleyici çerçevenin şekillendirilmesinde daha aktif bir rol üstlenmeye başladı.

Düzenleyici netlik için kurumlar arasında koordinasyon artıyor

Yeni yapılanma, ABD’de dijital varlıklar için daha net bir düzenleyici yapı oluşturma çabalarının parçası olarak öne çıkıyor. Bu süreçte hem ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu hem de Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, yetki alanlarının sınırlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Aynı gün yapılan açıklamada kurumun “inovasyon takip sistemi” de duyuruldu. Bu platform, düzenleyici netlik, piyasa bütünlüğü ve teknolojik gelişmelerin sorumlu şekilde ilerlemesi adına yürütülen çalışmaların izlenmesini amaçlıyor.

Kurumun odaklandığı başlıca alanlar arasında kripto ve blockchain teknolojileri, yapay zeka sistemleri ile sözleşme ve tahmin piyasaları yer alıyor. Bu başlıklar, gelecekte finansal sistemin dönüşümünde kritik rol oynayabilecek alanlar olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun son dönemde yaptığı değerlendirmelerde birçok kripto varlığın menkul kıymet olarak sınıflandırılmayabileceği yönünde görüş bildirmesi, düzenleyici yetki dağılımında değişiklik olabileceğine işaret ediyor.

Buna rağmen iki kurum arasındaki nihai görev dağılımının, CLARITY Act olarak bilinen yasa tasarısının kabul edilmesine bağlı olduğu ifade ediliyor. Bu düzenlemenin yasalaşması durumunda dijital varlık piyasasında kapsamlı bir çerçeve oluşturulması bekleniyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, kurumların söz konusu düzenlemeyi hayata geçirmeye hazır olduğunu belirterek Kongre’ye çağrıda bulundu.

“Kurumlar CLARITY Act’i uygulamaya hazır, artık kapsamlı piyasa yapısı düzenlemesini ilerletme zamanı.”