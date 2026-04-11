Solana (SOL)

Solana 90 dolara yaklaştı kritik kırılma eşiğinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 85 doları aştı, gözler şimdi kritik 90 dolar direncinde.
  • Fiyat dipten toparlandı, 90 dolar kırılırsa yükseliş hız kazanabilir.
  • 📊 Ama asıl önemli nokta 100 dolar üzeri, bu seviye trendi değiştirebilir.
  • Dikkat et: 90 dolar reddi kısa vadede geri çekilmeyi tetikleyebilir.
Solana son haftalardaki zayıf görünümün ardından yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Fiyatın önemli talep bölgelerinde alıcı bulmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket güç kazandı ve kritik direnç seviyelerine doğru ilerleyiş başladı.

İçindekiler
1 Kısa vadede 90 dolar seviyesi öne çıkıyor
2 Yapısal kırılım ve uzun vadeli hedefler

Kısa vadede 90 dolar seviyesi öne çıkıyor

Fiyatın 75 ile 78 dolar aralığında dip oluşturmasının ardından kısa vadeli bir toparlanma sürecine girildi. Bu bölgeden gelen alımlar, Solana’nın önce ara dirençleri aşmasını sağladı ve ardından 85 dolar seviyesine kadar yükseliş getirdi.

85 dolar seviyesi, kısa vadeli yön tayini açısından önemli bir pivot bölge olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte fiyatın 88 ile 90 dolar aralığına doğru ilerleyebileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu aralık, hem Fibonacci düzeltme seviyeleri hem de geçmişte satış baskısının yoğunlaştığı bir alan olması nedeniyle kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu nedenle yatırımcılar bu bölgeyi dikkatle izliyor.

Fiyatın 90 dolar seviyesinde reddedilmesi durumunda yeniden 81 hatta 80 dolar seviyelerine doğru geri çekilme ihtimali bulunuyor. Buna karşılık güçlü bir kırılım, yükseliş trendinin devamını teyit edebilir.

Yapısal kırılım ve uzun vadeli hedefler

Teknik görünümde dikkat çeken bir diğer unsur ise daha geniş zaman diliminde yaşanan trend değişimi. Solana’nın daha önceki düşüş trendinde oluşan düşük zirve yapısını kırdığı ve bu durumun yeni bir yükseliş evresine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Fiyatın daha yüksek dipler oluşturmaya başlaması, piyasanın birikim aşamasından çıkıp yukarı yönlü hareket dönemine geçtiğini gösteriyor. Bu süreçte 80 ile 90 dolar aralığı güçlü bir destek bölgesi haline geldi.

Alıcıların kontrolü sürdürmesi halinde 100 dolar seviyesinin aşılması, fiyat hareketinde daha hızlı bir genişlemeyi tetikleyebilir. Bu senaryoda kısa vadede 120 dolar seviyesine doğru bir yükseliş beklentisi güç kazanıyor.

Daha uzun vadeli analizlerde ise Solana’nın haftalık grafikte yükselen trend çizgisine sadık kaldığı görülüyor. Son fiyat hareketi, 70 dolar civarında güçlü bir destek oluştuğunu ortaya koyuyor.

Bu yapı, daha büyük bir kırılım öncesinde birikim sürecinin devam ettiğine işaret edebilir. 280 dolar seviyesi uzun vadede önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor ve bu seviyenin aşılması halinde fiyatın 520 dolara kadar genişleyebileceği öngörülüyor.

Piyasa verileri de bu görünümü destekler nitelikte. Solana 85,15 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yüzde 1’in üzerinde, haftalık bazda ise yüzde 6’nın üzerinde artış kaydetti. İşlem hacminin 3,4 milyar doların üzerine çıkması, piyasada güçlü katılımın sürdüğünü gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
