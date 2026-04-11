ABD’de kalshi kararı tartışma yarattı federal mahkeme müdahale etti

ABD’de Arizona eyaletinde görülen davada federal mahkeme, Kalshi platformuna yönelik yerel yaptırımların geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Karar, eyalet yetkililerinin söz konusu platforma karşı başlatmayı planladığı hukuki süreci askıya aldı ve yetki tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Federal düzenleyici ile eyalet arasında yetki tartışması

ABD Arizona Bölge Mahkemesi yargıcı Michael Liburdi tarafından verilen kararda, federal düzenleyici kurumların talebi doğrultusunda eyaletin müdahalesi geçici olarak engellendi. Kararın temelinde, Kalshi tarafından sunulan “event contract” ürünlerinin hangi yasal çerçevede değerlendirileceği sorusu yer alıyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, bu ürünlerin türev piyasalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, Arizona yetkilileri ise yerel düzenlemelere dayanarak farklı bir yaklaşım benimsemişti. Mahkeme, ilk değerlendirmesinde federal kurumun argümanlarının daha güçlü olabileceği yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme ayrıca, söz konusu kontratların Emtia Borsası Yasası kapsamında “swap” olarak sınıflandırılabileceğine dikkat çekti. Bu durumda düzenleme yetkisinin tamamen federal otoritede olması gerektiği değerlendirildi.

Bu karar doğrultusunda Arizona eyaletinin Kalshi’ye yönelik hem sivil hem de cezai işlem başlatması geçici olarak durduruldu. Uygulanan bu tedbirin 24 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı ve bu sürede daha kapsamlı bir kararın değerlendirileceği ifade edildi.

ABD genelinde artan düzenleme tartışması

Kalshi, ABD’de düzenlenmiş piyasalarda faaliyet gösteren ve kullanıcıların belirli olayların sonucuna bağlı kontratlar alıp satmasına imkan tanıyan bir platform olarak biliniyor. Platform, özellikle ekonomik veriler, siyasi gelişmeler ve çeşitli olaylara dayalı finansal ürünler sunuyor.

Son dönemde bu tür ürünlerin doğası üzerine ABD genelinde yoğun bir tartışma yaşanıyor. Bazı eyaletler bu kontratları finansal araç olarak görürken, bazıları ise farklı bir sınıflandırma yaparak kendi düzenlemeleri kapsamında değerlendirme eğilimi gösteriyor.

Utah eyaletinde geçtiğimiz ay kabul edilen bir yasa, benzer platformlara yönelik daha sıkı bir yaklaşım benimsendiğini ortaya koydu. Yasa, belirli olaylara bağlı kontratları yerel düzenlemeler kapsamında sınıflandırarak bu tür faaliyetleri sınırlamayı amaçlıyor.

Öte yandan Nevada’da görülen ayrı bir davada mahkeme, Kalshi’nin sunduğu ürünlerin geleneksel spor tahmin sistemlerine benzerlik taşıdığı görüşünü öne çıkardı. Bu değerlendirme sonucunda platformun eyalette faaliyet göstermesi geçici olarak engellendi.

Nevada mahkemesi, bir olay sonucuna bağlı kontrat satın almanın klasik tahmin sistemlerinden belirgin şekilde ayrışmadığını vurguladı. Bu yaklaşım, eyaletler arasındaki yorum farkını daha da belirgin hale getirdi.

Arizona’daki son karar, federal düzenleyicilerin bu alandaki yetkisini güçlendirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak nihai kararın verilmesiyle birlikte ABD genelinde bu tür platformların hukuki statüsüne dair daha net bir çerçeve ortaya çıkması bekleniyor.