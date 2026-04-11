Bhutan’dan dikkat çeken Bitcoin satışı, 18 ayda yüzde 70 eridi

Güney Asya’da yer alan ve yaklaşık 800 bin nüfusa sahip olan Bhutan, son dönemde kripto para dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir devlet düzeyinde Bitcoin operasyonuna imza atmasıyla dikkat çekmişti. Ülkenin egemen varlık fonu Druk Holding and Investments aracılığıyla yürütülen hidroelektrik destekli madencilik faaliyeti, küçük bir ülkenin yeni nesil teknolojilere ne kadar hızlı adapte olabileceğini göstermişti.

Devlet kasasında Bitcoin azaldı

Bhutan bu hafta 319,7 Bitcoin’in transferini gerçekleştirerek yaklaşık 22,7 milyon dolarlık bir işlem hacmine imza attı. Aktarılan tokenlerin 250 adedi daha önce fon satışı için kullanılan bir cüzdana gönderilirken, 69,7 Bitcoin ise ilk defa kayda geçen yeni bir adrese taşındı.

Ülkede 2024 Ekim ayında yaklaşık 13 bin Bitcoin olduğu biliniyordu. Bugün ise Bhutan’ın elinde kalan Bitcoin miktarı 3.954’e geriledi ve bu kripto varlıkların toplam değeri yaklaşık 280,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yani 18 ayda eldeki Bitcoin miktarı yüzde 70 oranında azalmış oldu.

Yıl başından bu yana Bhutan’ın kontrol ettiği cüzdanlardan toplamda 215,7 milyon dolar değerinde Bitcoin çıkışı yaşandı. Bunun 162,6 milyon dolarlık kısmı ise hangi kuruluşa ait olduğu belli olmayan adreslere yönlendirildi.

Bu satışların yanı sıra, ülkenin madencilik operasyonu da soru işaretlerine neden oluyor. Zira mevcut verilere göre Bhutan’ın Bitcoin madenciliğinden elde ettiği son büyük girdi 2023’ün başında gerçekleşmiş.

Piyasa tersine giderken Bhutan satıyor

Kripto piyasasında kurumsal ve büyük yatırımcılar alım yönünde hareket ederken Bhutan’ın satışları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Strateji şirketi yalnızca beş gün içinde 4.871 Bitcoin alarak toplam varlığını 766.970 coin’e çıkardı. ABD’de işlem gören spot ETF’ler ise mart ayında yaklaşık 50 bin Bitcoin’i portföylerine ekledi. Ethereum Vakfı ise kısa sürede 93 milyon dolarlık ether’i zincir üzerinde stake etti, satmak yerine pozisyonunu aldı.

Dünya genelinde altına dayalı egemen fonlar bile İran gerilimi sırasında varlıklarını artırdı. Ancak Bhutan dışındaki devletler ya Bitcoin biriktiriyor, ya da mevcut pozisyonlarını koruyor.

Bhutan’ın madenciliğe devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor. Arkham Intelligence verilerine göre, ülkenin Bitcoin cüzdanlarına 100 bin doların üstündeki son girişin üzerinden bir yıldan fazla geçti.

Druk Holding and Investments, konuya ilişkin kamuoyuna veya basına herhangi bir açıklama yapmadı. Yöneltilen sorular ise yanıtsız kaldı.

Druk Holdings yetkililerinin son günlerde yapılan transferler veya madencilik faaliyetinin akıbetiyle ilgili sorulara dönüş sağlamadığı görülüyor.

Bhutan’ın madencilik modeli, elektrik üretiminde su kaynaklarına dayalı sistemin ucuz enerji sağlaması sayesinde başlatılmıştı. Ancak Bitcoin fiyatının 71.000 dolar civarında seyrettiği günümüzde, ağ zorluğu tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Blok ödülünün 3,125 Bitcoin’e düşmesi, küçük ölçekli devlet madenciliğinin kârlılığını da ciddi biçimde azalttı.

Hidroelektrik kaynaklarından sağlanan enerjiyle yapılan Bitcoin madenciliği, artık ülke ekonomisine sağlanan elektrik ihracatından daha az gelir bırakarak eski cazibesini kaybetmiş olabilir. Madencilik cihazlarının her zorluk artışında daha hızlı değer kaybetmesi de bu tercihte belirleyici olmuş görünüyor.

Son durumda Bhutan’ın elinde kalan 3.954 Bitcoin, ABD’li bir şirketin tek haftalık alım hacminin bile altına gerilemiş durumda. Dağlardan çıkarılan kripto paralarda üstünlük bir kez daha kurumsal yatırımcılara geçmiş oluyor.