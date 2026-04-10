BITCOIN (BTC)

Bugünün 5 büyük gündemi ve Bitcoin grafiğinde bizi bekleyen ayı bayrakları

  • En büyük Bittensor alt ağ operatörü Covenant AI'nin ayrılması ve ~37.000 TAO (~10-11 milyon $) sattığı iddiası TAO'da %20 düşüşe neden oldu.
  • 2022 yılındakine benzer şekilde ayı bayrağı serileri görmeyi bekleyen CryptoCon BTC için daha fazla düşüş öngörüyor.
  • Short likiditesi nedeniyle Martinez BTC'nin yakında 75.300 dolara ulaşmasını bekliyor. İran heyeti yarınki müzakereler için İslamabad'a ulaştı ve ön şartlar kabul edilirse görüşmeler başlayacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Hafta sonuna girerken yükselen enflasyona rağmen BTC 73 bin doların üzeriinde ve yarın itibariyle başlayacak İslamabad müzakereleri önümüzdeki 48 saatin en büyük olayı. Peki kripto para yatırımcılarının bugün odağındaki 5 konu neydi? BTC grafiğindeki 2 ayı bayrağı bize 2026’nın geri kalanı için ne söylüyor. Analistlerin tahminleri ve güncel görünümü ele alacağız.

Kripto paraların gündemi

Santiment sosyal medyada kripto paraların röntgenini çekti ve günün en sıcak 5 konusunu tespit etti. Piyasalarda ne olup bittiğini anlamak için yatırımcıların ne konuştuğunu da bilmek önemli.

Öncelikli gündem bugün ABD enflasyon raporuydu ve %3,3’lük artış bizi 2024 Mayıs ayına götürdü. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı çekti ve dolaylı etkileriyle çekirdek enflasyonda da %2,6 yükseliş gördük. Tek sebebi İran savaşı ve İslamabad görüşmeleri bu yüzden önemli.

En büyük Bittensor alt ağ operatörü Covenant AI’nin ayrılması ve ~37.000 TAO (~10-11 milyon $) sattığı iddiası da çok konuşuluyor. Bittensor yönetişiminin merkeziyetçi olduğu, moderasyonun kötüye kullanıldığı gibi iddialar ayrılığın temeli olarak gösteriliyor. TAO Coin bugün %20’ye yakın düştü ve WLFI gibi 3 gündür sürekli satış yaşaması 500 dolar bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

RAVE devasa hacimle %200-300 yükseldi, WLFI milyarlarca token’ı teminat olarak kullanıp on milyonlarca dolar borç aldığı için çöktü. ZEC, DASH, MON volatilite gösteriyor yani yeniden yüksek kaldıraç oyunları geri dönmüş gibi görünüyor.

Kripto odaklı X hesaplarının kapanması bu hafta gündemi meşgul ediyordu. Şimdi de gazeteciler ve kullanıcılar Twitter’ın karşılıklı takipçi gösterimini kaldırmasından sonra tepki göstermeye başladı.

“İnsanlar bunun kripto hesaplarını hızlıca taramak ve dolandırıcılıklardan kaçınmak için son kontrol olduğunu söylüyor. Bazıları değişikliğin botlara ve dezenformasyona yardımcı olduğunu iddia ediyor.” – Santiment

Bitcoin (BTC)

2022 yılında Bitcoin grafiğinde 5 tane ayı bayrağı görülmüştü ve bu süreçte döngü dibine ulaşılmıştı. CryptoCon takma isimli analist hiçbir formasyonun, yapının geleceği göstermediğini kabul etmekle birlikte yine aynı şeyin yaşanabileceğini söylüyor. Buna göre BTC ikinci ayı bayrağında oyalanırken aslında bize daha fazla düşüş yaşanacağını söylüyor.

Eğer tarih tekerrür ederse BTC fiyatının 50 bin dolar civarına gerilemesi bekleniyor. Likidasyon grafiğine bakan Martinez 75.300 doların BTC için mıknatıs görevi üstlendiğini düşünüyor.

“Bitcoin 72.000 seviyesini geri aldı ve şimdi odak, tam üstünde duran devasa likidite havuzuna kayıyor. Açığa satış yapanlar tuzağa düştü ve “çıkış kapısı” giderek daralıyor.”

Martinez’e göre 75.300 dolara yükselişle tetiklenecek short tasfiyeleri tüm piyasayı hazırlıksız yakalayan şiddetli bir yükselişi tetiklediği bir “domino etkisi” doğuracak.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
