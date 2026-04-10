İran Hürmüz geçişinde Bitcoin ödemesi şartı getirebilir

ABD ile İran arasında 39 gün süren gerilimin ardından şekillenen kırılgan ateşkes süreci, küresel enerji ticaretinin merkezindeki Hürmüz Boğazı’na yönelik yeni bir uygulamayı gündeme taşıdı. İran’ın, bu kritik geçiş hattından geçen gemilerden alınan ücretlerde kripto parayı devreye alabileceği ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı’nda kripto ödeme ihtimali öne çıkıyor

Dünya petrol akışının yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdüren Tahran yönetiminin, geçişleri tamamen bırakmak yerine Umman ile birlikte yönetmeyi planladığı aktarılıyor. Bu kapsamda gemilerden güvenli geçiş için ücret alınmaya devam edileceği belirtiliyor.

İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği sözcüsü Hamid Hosseini, bazı gemilerden bu ücretlerin Bitcoin ile talep edilebileceğini ifade etti. Bu yaklaşımın, yaptırımlar nedeniyle geleneksel finansal sistemlere erişimde yaşanan zorluklara alternatif oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Hosseini, sürecin işleyişine ilişkin yaptığı açıklamada, ödeme talebinin kısa süre içinde iletildiğini ve gemilere hızlı şekilde Bitcoin ile ödeme yapma zorunluluğu getirilebileceğini dile getirdi.

Ödeme talebi ulaştığında gemilere yalnızca birkaç saniye tanınıyor ve bu yöntem izlenebilirliği zorlaştırıyor.

Bu yaklaşım hayata geçirilirse İran’ın daha önce yalnızca Çin yuanı ile ödeme kabul edeceğini açıklamasının ötesine geçen yeni bir stratejiye geçtiği anlamına gelecek. Özellikle yaptırımların etkisini sınırlamak adına dijital varlıkların tercih edilmesi dikkat çekiyor.

Bölgede güvenlik gerekçesiyle geçişlerin daha sıkı kontrol edildiği ve yalnızca onaylı gemilerin geçişine izin verildiği de belirtiliyor. Ücretlerin ise bazı durumlarda sefer başına milyonlarca dolara ulaşabildiği ifade ediliyor.

Kripto ve finans dünyasında eş zamanlı gelişmeler

Bu gelişmelerle birlikte finans dünyasında da teknoloji temelli dönüşüm tartışmaları hız kazanmış durumda. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yıllık hissedar mektubunda bankacılık sektörünün yeni nesil rakiplerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Dimon, yapay zeka ve blokzincir teknolojilerinin finansal altyapıyı dönüştürdüğünü, fintech şirketlerinin daha hızlı ve düşük maliyetli sistemler geliştirdiğini belirtti. Geleneksel bankaların bu dönüşüme uyum sağlamak için yatırımlarını artırdığı görülüyor.

JPMorgan, ödeme sistemleri ve varlık tokenizasyonu gibi alanlarda rekabet gücünü korumak için kendi blokzincir altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kinexys platformu gibi çözümler öne çıkıyor.

Öte yandan ABD yönetimi, stablecoin piyasasına yönelik düzenlemelerde temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Ekonomistler, getirili stablecoin’lerin yasaklanmasının banka kredileri üzerinde yalnızca yüzde 0,02 gibi sınırlı bir etki yaratabileceğini hesapladı.

Analizler, bu tür bir kısıtlamanın finansal sistem üzerindeki etkisinin düşük kalabileceğini ancak kullanıcıların daha yüksek getiri fırsatlarına erişimini sınırlayabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, düzenleyici kararların piyasa dengeleri üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıyor.