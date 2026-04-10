Orta doğu gerilimi küresel ekonomi ve enflasyonu tehdit ediyor

Orta Doğu’daki askeri gerilimin küresel ekonomi üzerinde zincirleme etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor. Enerji piyasaları, tedarik zincirleri ve finansal dengeler üzerinden yayılabilecek bu etkinin, dünya genelinde büyüme ve enflasyon görünümünü doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Enerji ve küresel piyasalarda risk artıyor

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Orta Doğu’daki çatışmanın dünya ekonomisi açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Hindistan kökenli ABD’li iş insanı olan Banga, 2023’ten bu yana Dünya Bankası’nın başında bulunuyor ve küresel kalkınma politikalarında önemli bir rol üstleniyor.

Banga, artan gerilimin özellikle enerji fiyatları, lojistik ağlar ve finansal piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Bu gelişmelerin yalnızca bölgesel değil, küresel ekonomik dengeleri etkileyebilecek bir risk unsuru taşıdığı vurgulanıyor.

Orta Doğu’nun küresel enerji arzında kritik bir konumda bulunması, bölgedeki çatışmaların petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açma ihtimalini güçlendiriyor. Aynı zamanda ticaret akışlarında aksama riski de dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor.

Piyasalar, savaşın süresine ve kapsamına odaklanmış durumda. Çatışmanın uzaması halinde küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabileceği ve enflasyonun yeniden hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

Artan jeopolitik risklerin, makroekonomik görünümü doğrudan etkilediği ve yatırımcı davranışlarını şekillendirdiği görülüyor. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ekonomiler açısından kırılganlıkları artırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

ABD iç siyasetinde İran politikası tartışılıyor

ABD iç siyasetinde ise İran politikası üzerinden tartışmalar sürüyor. Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Donald Trump yönetiminin İran yaklaşımını eleştirdi. Harris, 2021 ile 2025 yılları arasında ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş ve Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.

New York’taki bir etkinlikte konuşan Harris, Trump’ın İran politikasını “tercih edilmiş bir savaş” olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımın ABD’nin küresel konumunu zayıflatabileceğini dile getirdi.

Kamala Harris, bu politikanın ABD’yi daha zayıf, daha az güvenilir ve daha az etkili bir konuma sürüklediğini ifade etti.

Harris ayrıca, Çin gibi rakip ülkelerin bu süreçten fayda sağladığını öne sürdü. ABD’nin dış politikadaki hamlelerinin uzun vadeli stratejik etkilerine dikkat çekti.

Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırıldığı yönündeki açıklamasına da karşı çıkan Harris, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu. Bölgedeki gerilimin ABD içinde de enflasyonist baskı yaratabileceğini belirtti.

ABD’de İran politikası etrafındaki siyasi tartışmalar sürerken, önümüzdeki dönemde izlenecek diplomatik ve güvenlik stratejisinin küresel dengeler açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.