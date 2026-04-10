Bitcoin 73 bin doları aştı, hedef 80 bin gündemde

Bitcoin fiyatı, haftanın son işlem gününde ABD piyasalarının açılışıyla birlikte yükselişini sürdürerek 73.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Son günlerde güç kazanan alımlar, yatırımcıların yeniden yukarı yönlü beklentiye girmesine yol açtı.

Teknik göstergeler yükseliş sinyali veriyor

Hafta başında günlük grafikte oluşan düşüş eğilimli formasyon geçersiz hale geldi. Bitcoin, 70.000 dolar civarındaki direnç çizgisini aşarak yaklaşık yüzde 7 değer kazandı ve altı haftanın en yüksek seviyesi olan 73.300 dolara ulaştı.

Bu hareketin işlem hacmindeki artışla desteklenmesi, yükselişin daha güçlü bir zemine oturduğuna işaret ediyor. Aynı zamanda fiyat, 200 haftalık, 20 günlük ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerine çıkarak önemli destek seviyelerini geri kazandı.

Grafik yapısında dikkat çeken simetrik üçgen formasyonu, yukarı yönlü kırılımın devam etmesi halinde daha geniş bir yükseliş alanı sunabilir. Bu tür formasyonlarda fiyatın, sıkışma aralığının yüksekliği kadar hareket etmesi beklenir.

Mevcut teknik tabloya göre Bitcoin’in yukarı yönlü potansiyeli 87.000 dolar seviyesine kadar uzanabilir. Bu da mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 20 üzerinde bir hedefe işaret ediyor.

Göreceli güç endeksinde gözlenen pozitif uyumsuzluk da son iki ayda kademeli olarak artan bir momentum olduğunu gösteriyor. Ancak kısa vadede 75.400 dolar civarındaki 100 günlük ortalama önemli bir direnç olarak öne çıkıyor.

80 bin dolar bölgesi güçlü direnç olarak öne çıkıyor

Zincir üstü veriler, Bitcoin’in son altı haftada 60.000 ile 70.000 dolar aralığında yatay hareket ettiğini ortaya koyuyor. Bu süreçte 72.000 dolar üzerindeki denemeler kalıcı olamadı.

Glassnode tarafından paylaşılan risk göstergesi, 78.000 ile 80.000 dolar aralığında güçlü bir direnç bölgesi bulunduğunu gösteriyor. Bu seviyelerin, yatırımcıların maliyetlerine yakın olması nedeniyle satış baskısı yaratabileceği değerlendiriliyor.

78.000 ile 80.000 dolar aralığı kritik bir eşik olarak görülüyor. Bu bölgeye yönelen yükselişlerde, maliyetine yakın seviyeden çıkmak isteyen yatırımcıların satışları artabilir.

Buna karşın, 72.000 ile 82.000 dolar arasında daha düşük yoğunluklu bir arz bölgesi bulunuyor. Bu durum, fiyatın kısa vadede bu bant içinde daha serbest hareket edebileceğine işaret ediyor.

Veriler ayrıca 82.000 ile 85.000 dolar aralığında yoğun bir alım geçmişi olduğunu gösteriyor. Bu seviyelerde daha önce yaklaşık 1,3 milyon BTC el değiştirdi.

Öte yandan Polymarket verileri, yatırımcıların Nisan ayı için beklentilerinde yukarı yönlü bir değişim olduğunu ortaya koyuyor. 80.000 dolar ihtimali yüzde 26’ya yükselirken, 75.000 dolar hedefinin gerçekleşme olasılığı yüzde 76 seviyesine ulaştı.