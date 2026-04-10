LUNA’yı kaçırdıysanız bu gözde altcoine neler olacağını izleyin

ABD’nin kripto paralara uyguladığı baskının kırılması ve tersine çevrilmesi için Trump’ın seçilmesi oldukça önemliydi. Fakat Trump ve ailesi öyle şeyler yapıyor ki kripto paraların sonraki ABD yönetimleri tarafından daha çok hedef alınmasına sebep olabilirler. Bugünlerde gündem WLFI Coin.

WLFI Coin düşüşü

Trump ailesi tarafından desteklenen ve seçimler devam ederken başlatılan DeFi projesi Trump’ın başkanlığı kesinleştiğinde yoğun ilgi gördü. İlk defa bir ABD Başkanı kripto para çıkardı ve WLFI dışında Melenia ve Trump adında 2 de meme coin doğdu. Ancak ilk günden bu yana WLFI tartışmaların odağında.

World Liberty Financial’ın yönetişim tokeni bugün erken dönem yatırımcılar için WLFI kilit açılışı hazırlarken aynı zamanda 150 milyon dolarlık stablecoin kredisiyle gündemde. Dün World Liberty, USDC cinsinden krediler için merkeziyetsiz finans protokolü Dolomite’i kullandı. Ancak WLFI’nin düşük likiditesi nedeniyle tasfiye riski yatırımcıları endişelendiriyor. Eğer böyle bir tasfiye olursa protokolün yatırımcıları zararı göğüslemek zorunda kalacak.

Arkham Intelligence’e göre, World Liberty iki cüzdanda Dolomite’a yaklaşık 400+ milyon dolar değerinde WLFI’yi teminat gösterdi. Bu da platformdaki token arzının yaklaşık %98’ini temsil ediyor ve riskli.

İkinci sorun erken dönem yatırımcılarının kilitli tokenlerinin yönetişim oylamasıyla serbest bırakılması. Ancak WLFI ekibi şunları yazdı;

“Açıklığa kavuşturmak gerekirse: Bu, tüm token’ların bir kerede kilidinin açılmasına yönelik bir teklif değildir. Oylama, bireysel erken alıcılar için uzun vadeli bir hak kazanma ve serbest bırakma takvimi üzerine yapılacak; bu, ekosistemin uzun vadeli sağlığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış, yapılandırılmış ve aşamalı bir yaklaşımdır.”

Ancak erken dönem yatırımcılar kalan %80 kilitli arzın daha önce planlanan takvimde açılmasına razıydı. Üçüncü bir sorun daha var o da token geri alımı için uzun süreli bekleyişin ardından sadece 65 milyon doların ayrıldığının açıklanması.

WLFI Coin fiyatı

Bütün bunların ardından WLFI %%10’dan fazla düştü ve 3 günlük kayıpları %20’yi aştı. Kripto paraların tümü toparlanırken, BTC yazı hazırlandığı sırada 73 bin doları aşarken WLFI yeni diplere gidiyor.

TraderSZ bugün hızlanan düşüşle “eğer Luna ve FTX çöküşünü kaçırdıysan… o zaman World Liberty grafiğini izle” diyerek yatırımcıları uyardı. Onun hedefi 0 dolara kadar düşüşün devamı. Trump destekli bir altcoinin böylesi hızlı ve yıkıcı düşüş yaşaması şaşırtıcı oldu. Belki de bu düşüş 1 yıl önce olsaydı daha da şaşırtıcı olurdu çünkü Trump’ın ne tür felaketlere yol açabileceğini 1 yılda tüm dünya gördü.