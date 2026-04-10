Kayıt Banner
ALTCOIN

LUNA’yı kaçırdıysanız bu gözde altcoine neler olacağını izleyin

Bilmeniz Gerekenler

  • World Liberty iki cüzdanda Dolomite'a 400+ milyon dolarlık tokeni teminat gösterdi ve karşılığında stablecoin oldu.
  • Teminat gösterilen varlıkların boyutu da platformdaki token arzının yaklaşık %98'ini temsil ediyor. Tasfiye riski WLFI yatırımcılarını endişelendirdiğinden fiyat 3 günde %20 düştü.
  • TraderSZ bugün hızlanan düşüşle “eğer Luna ve FTX çöküşünü kaçırdıysan... o zaman World Liberty grafiğini izle” diyerek yatırımcıları uyardı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD’nin kripto paralara uyguladığı baskının kırılması ve tersine çevrilmesi için Trump’ın seçilmesi oldukça önemliydi. Fakat Trump ve ailesi öyle şeyler yapıyor ki kripto paraların sonraki ABD yönetimleri tarafından daha çok hedef alınmasına sebep olabilirler. Bugünlerde gündem WLFI Coin.

İçindekiler
1 WLFI Coin düşüşü
2 WLFI Coin fiyatı

WLFI Coin düşüşü

Trump ailesi tarafından desteklenen ve seçimler devam ederken başlatılan DeFi projesi Trump’ın başkanlığı kesinleştiğinde yoğun ilgi gördü. İlk defa bir ABD Başkanı kripto para çıkardı ve WLFI dışında Melenia ve Trump adında 2 de meme coin doğdu. Ancak ilk günden bu yana WLFI tartışmaların odağında.

World Liberty Financial’ın yönetişim tokeni bugün erken dönem yatırımcılar için WLFI kilit açılışı hazırlarken aynı zamanda 150 milyon dolarlık stablecoin kredisiyle gündemde. Dün World Liberty, USDC cinsinden krediler için merkeziyetsiz finans protokolü Dolomite’i kullandı. Ancak WLFI’nin düşük likiditesi nedeniyle tasfiye riski yatırımcıları endişelendiriyor. Eğer böyle bir tasfiye olursa protokolün yatırımcıları zararı göğüslemek zorunda kalacak.

Arkham Intelligence’e göre, World Liberty iki cüzdanda Dolomite’a yaklaşık 400+ milyon dolar değerinde WLFI’yi teminat gösterdi. Bu da platformdaki token arzının yaklaşık %98’ini temsil ediyor ve riskli.

İkinci sorun erken dönem yatırımcılarının kilitli tokenlerinin yönetişim oylamasıyla serbest bırakılması. Ancak WLFI ekibi şunları yazdı;

“Açıklığa kavuşturmak gerekirse: Bu, tüm token’ların bir kerede kilidinin açılmasına yönelik bir teklif değildir. Oylama, bireysel erken alıcılar için uzun vadeli bir hak kazanma ve serbest bırakma takvimi üzerine yapılacak; bu, ekosistemin uzun vadeli sağlığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış, yapılandırılmış ve aşamalı bir yaklaşımdır.”

Ancak erken dönem yatırımcılar kalan %80 kilitli arzın daha önce planlanan takvimde açılmasına razıydı. Üçüncü bir sorun daha var o da token geri alımı için uzun süreli bekleyişin ardından sadece 65 milyon doların ayrıldığının açıklanması.

WLFI Coin fiyatı

Bütün bunların ardından WLFI %%10’dan fazla düştü ve 3 günlük kayıpları %20’yi aştı. Kripto paraların tümü toparlanırken, BTC yazı hazırlandığı sırada 73 bin doları aşarken WLFI yeni diplere gidiyor.

TraderSZ bugün hızlanan düşüşle “eğer Luna ve FTX çöküşünü kaçırdıysan… o zaman World Liberty grafiğini izle” diyerek yatırımcıları uyardı. Onun hedefi 0 dolara kadar düşüşün devamı. Trump destekli bir altcoinin böylesi hızlı ve yıkıcı düşüş yaşaması şaşırtıcı oldu. Belki de bu düşüş 1 yıl önce olsaydı daha da şaşırtıcı olurdu çünkü Trump’ın ne tür felaketlere yol açabileceğini 1 yılda tüm dünya gördü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Avalanche (AVAX) fiyatı kritik eşiğe yaklaştı: Ağ aktiviteleri zirve yaparken ETF talebi zayıf kalıyor

WLD token kilit açılışında dönüm noktası, WLD Coin tahminleri

Ethereum’da kritik direnç seviyeleri ön plana çıktı: teknik görünüm ve zincir üstü veriler

Bitmine Immersion Technologies New York Borsası’na Geçiş Yaptı, Hisse Geri Alım Programını Büyüttü

2 on-chain Bitcoin sinyali ve HYPE Coin tahminleri

XRP fiyatında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dikkat çekici yükseliş

Ethereum fiyatı 6% değer kazandı: Yeni bir yükseliş trendi mi başlıyor?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Avalanche (AVAX) fiyatı kritik eşiğe yaklaştı: Ağ aktiviteleri zirve yaparken ETF talebi zayıf kalıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Avalanche (AVAX) fiyatı kritik eşiğe yaklaştı: Ağ aktiviteleri zirve yaparken ETF talebi zayıf kalıyor
Avalanche (AVAX)
Bitcoin döngü analizi dibin kaç dolarda olduğunu söylüyor
BITCOIN (BTC)
Dijital varlıklarda geniş ölçekli benimsemenin yolu: Esneklik ve birlikte çalışabilirlik
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
WLD token kilit açılışında dönüm noktası, WLD Coin tahminleri
Worldcoin (WLD)
WLFI tokenındaki sert düşüş, Dolomite protokolündeki borçlanma işlemleriyle gündemde
Kripto Para
Lost your password?