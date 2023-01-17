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Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?

Kripto paralar gerçekten ponzi mi? Evet, peki kripto paraların çoğu ponzi olsa da buradan para kazanılamaz mı?
20:16
17 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Milyonlarca kripto para yatırımcısı halen piyasaların geleceğine inanıyor ve kalabalıklar onu terk etse de kriptodan vazgeçmiyor. Kümülatif değer 3 trilyon dolara ulaştığında çok fazla yeni yatırımcı Bitcoin ve diğerleriyle tanıştı. Ancak sonrasında gelen ayı piyasaları büyük kalabalıkların dağılmasına neden oldu. Bir sonraki boğa piyasasında da yine yatırımcı sayısının katlanarak artması bekleniyor. Peki kripto paralar kazanmanın sırrı ne?

Kripto Paralar Ponzi Mi?

Kripto paralara karşıtlarının neredeyse tamamı onun içsel bir değere sahip olmadığını düşünüyor. Bitcoin ve altcoinlere ponzi gözüyle bakan eleştirmenler kriptonun altında yatan teknolojinin yararlılığını kanıtlayamadığını ve dijital para piyasasının yutturmacadan biraz daha fazlası üzerine inşa edildiğini savunuyor. Kripto odaklı bir hedge fonu olan Starkiller Capital‘deki araştırmacılar tarafından hazırlanan bir rapora göre bunların hepsi doğru. Ancak bu, kripto paralardan para kazanılamayacağı anlamına gelmiyor. Yani evet birçok kripto para aslında bir ponzide olması gereken her şeye sahip daha önemlisi kriptonun “para” olan bölümü oldukça küçük.

Alışılagelmiş anlatı kripto paraların mevcut fiat para birimlerini ortadan kaldıracağı yönünde. Ancak bugün kripto para olarak bilinen birçok varlık aslında borsalardaki hisse senetlerine benziyor. Hisse senetleri para yerine geçebilir mi? Bu çok zor ve gereksiz tıpkı kripto paraların büyük bölümü gibi. Peki kripto paraların büyük bölümünün aslında para olmadığını ve çoğunun ponzi yapılarına benzediğini kabul edelim. Peki bu piyasalarda para kazanmak mümkün değil mi?

Kripto Paralarda Kazanç Stratejileri

O halde kripto paralarda nasıl para kazanılacağı hakkında Leigh Drogen, Corey Hoffstein ve Kevin Otte tarafından ele alınan raporu inceleyelim. Onlara göre kripto para yatırımı inovasyon ve gelecekteki potansiyel değer hakkında sürekli değişen bir anlatı tarafından yönlendirilen, bir dijital varlıktan diğerine sıçrayan bir “sıcak para topu”. Yazarlar, herhangi bir zamanda, kripto piyasası katılımcılarının “çok çevrimiçi” olması gerçeğiyle güçlendirilen, kripto alanına nakit yönlendiren birkaç baskın anlatı olduğunu yazıyor.

Açık olmak gerekirse, dolar gibi geleneksel para birimleri de içsel değerden yoksundur, ancak ABD hükümeti gibi onları çıkaran kurumların tam inancı ve kredisi ile desteklenirler. Kripto para birimleri ise merkezi olmayan bir bilgisayar ağı tarafından desteklenmekte ve blok zinciri teknolojisi ile güvence altına alınmaktadır. Drogen bir röportajında “Bu bir bahisten diğerine sürekli bir rotasyon” diyor.

Dijital varlık odaklı bir firmanın, kriptonun temel bir değer önermesi olmayan ve aynı zamanda “insider trading ve piyasa manipülasyonuyla dolu” bir aldatmaca olduğuna dair bir rapor yayınlaması garip görünebilir. Ancak, yatırım kararları almak için insan yargısına değil, matematiksel modelleme ve algoritmalara dayanan Starkiller için temellerin yokluğu pek sorun değil.

Kısacası, kripto gelişmekte olan bir teknoloji ve herkes için uygun olmayan bir yatırım, en azından şimdilik böyle. Şimdilik, kripto saf bir momentum oyunudur ve kalbi zayıf yatırımcıların uzak durması gerekiyor. Bilmeyenler için: Momentum ticareti, bir trendden faydalanmayı amaçlayan bir yatırım stratejisidir. Bir hisse senedi yükseliyorsa, onu satın almalısınız çünkü yükselmeye devam edecek bir momentuma sahiptir. Özellikle pandemi döneminin başlarında boğa koşusu sırasında işe başlayan bireysel traderlar için popüler bir strateji olmuştur. Bir hissenin yükseldiğini gör, hisseyi al, para kazan. Bir hissenin düştüğünü gör, açığa sat, para kazan. Yatırım yapmak çok kolay!

Tabii ki hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, birçok kişi Reddit kaynaklı yoğun FOMO’nun GameStop ve AMC gibi meme hisselerini yükselttiğinde bunu zor yoldan öğrendi.

Evet şimdi popüler hedge fonun raporundaki en can alıcı noktaya bakalım;

“30 günlük bir süre boyunca en iyi performansı gösteren dijital varlıklar, takip eden yedi günlük süre boyunca daha iyi performans göstermeye devam etme eğilimindeydi. İşte momentum budur.”

Bu olgudan yararlanan alım satım stratejileri, araştırmacıların kıyaslama ölçütü olarak kullandıkları Bitcoin’e göre sürekli olarak fazla getiri sağladı.

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