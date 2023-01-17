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Geniş bir takipçi kitlesi bulunan kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, son dönemde tartışmalara konu olan bir akıllı sözleşme protokolünün rakibi Ethereum‘un (ETH) 2021’deki meteorik yükselişinin benzerini yapabileceğini söyledi. Inmortal gibi Altcoin Sherpa da o altcoin’in peşinde.

Analistlerin Peşinde Olduğu O Altcoin

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, 190 binden fazla Twitter takipçisine Solana‘nın (SOL) ETH’nin 2021’de 400 dolar direncini kırıp geçmesi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) çıkmasına neden olan fiyat hareketini takip ediyor olabileceğini iddia etti.

Analistin paylaştığı grafiklere bakıldığında ciddi benzerlikler olduğu görülüyor. Buna göre SOL, 60 dolardaki direncini geçmeyi başarması durumunda çok daha güçlü bir yükseliş yapabilir.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Solana, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,16 yükselişle 23,57 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği gibi bir yükselişin olması Ethereum’un rakibinin 2022’deki 8,03 dolarla kaydettiği son dip seviyeden yaklaşık yüzde 650’nin üzerinde değer kazanması anlamına geliyor.

Bir diğer anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa da Solana’yı yakından takip ediyor. Twitter’daki yaklaşık 190 bin takipçisine SOL’un yukarı yönde devam etme potansiyeline sahip olmasına rağmen muhtemelen önemli bir düzeltmeden geçebileceğini söyleyerek uyardı:

Bu Solana koşusunun devam edeceğini düşünüyor muyuz? BTC yükselmeye devam edecek olursa buradan 30 doların ortalarına kadar daha fazla yükseliş görebiliriz. Nihayetinde, boşluğu 17-28 dolar arasındaki işlem hacmiyle dolduracağımızı düşünüyorum. Muhtemelen en sonunda orada işlem görüyor olacağız.

Bitcoin’in Önce Düşmesini Ardından Yükselmesini Bekliyor

Öte yandan Inmortal, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için de analizini paylaştı. Analist, BTC’nin kilit seviye olan 24 bin doları geçmeden önce psikolojik seviyeyi olan 20 bin doların altına düşebileceğini belirterek hedef seviyeleri şu şekilde sıraladı: 21 bin dolar, 18 bin dolar ve 24 bin dolar.