Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!

Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!

Geniş bir takipçisi kitlesi bulunan iki kripto para analisti son günlerde sıklıkla tartışılan altcoin'in peşine düşmüş durumda.
19:50
17 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geniş bir takipçi kitlesi bulunan kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, son dönemde tartışmalara konu olan bir akıllı sözleşme protokolünün rakibi Ethereum‘un (ETH) 2021’deki meteorik yükselişinin benzerini yapabileceğini söyledi. Inmortal gibi Altcoin Sherpa da o altcoin’in peşinde.

Analistlerin Peşinde Olduğu O Altcoin

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, 190 binden fazla Twitter takipçisine Solana‘nın (SOL) ETH’nin 2021’de 400 dolar direncini kırıp geçmesi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) çıkmasına neden olan fiyat hareketini takip ediyor olabileceğini iddia etti.

Analistin paylaştığı grafiklere bakıldığında ciddi benzerlikler olduğu görülüyor. Buna göre SOL, 60 dolardaki direncini geçmeyi başarması durumunda çok daha güçlü bir yükseliş yapabilir.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Solana, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,16 yükselişle 23,57 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği gibi bir yükselişin olması Ethereum’un rakibinin 2022’deki 8,03 dolarla kaydettiği son dip seviyeden yaklaşık yüzde 650’nin üzerinde değer kazanması anlamına geliyor.

Bir diğer anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa da Solana’yı yakından takip ediyor. Twitter’daki yaklaşık 190 bin takipçisine SOL’un yukarı yönde devam etme potansiyeline sahip olmasına rağmen muhtemelen önemli bir düzeltmeden geçebileceğini söyleyerek uyardı:

Bu Solana koşusunun devam edeceğini düşünüyor muyuz? BTC yükselmeye devam edecek olursa buradan 30 doların ortalarına kadar daha fazla yükseliş görebiliriz. Nihayetinde, boşluğu 17-28 dolar arasındaki işlem hacmiyle dolduracağımızı düşünüyorum. Muhtemelen en sonunda orada işlem görüyor olacağız.

Bitcoin’in Önce Düşmesini Ardından Yükselmesini Bekliyor

Öte yandan Inmortal, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için de analizini paylaştı. Analist, BTC’nin kilit seviye olan 24 bin doları geçmeden önce psikolojik seviyeyi  olan 20 bin doların altına düşebileceğini belirterek hedef seviyeleri şu şekilde sıraladı: 21 bin dolar, 18 bin dolar ve 24 bin dolar.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?
AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Yakında 1 Doları Geçebilir! Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor!
Yakında 1 Doları Geçebilir! Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor!
Bu Altcoin Gerçekten Uzaya Gidiyor! Fiyatı Uçtu, DOGE Değil!
Bu Altcoin Gerçekten Uzaya Gidiyor! Fiyatı Uçtu, DOGE Değil!
9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!
9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023