Avalanche (AVAX) fiyatı kritik eşiğe yaklaştı: Ağ aktiviteleri zirve yaparken ETF talebi zayıf kalıyor

Avalanche’ın (AVAX) fiyatında son zamanlarda gözlenen hareketlilik, hem zincir üzerindeki verilerdeki canlanmayla hem de teknik gelişmelerle paralel ilerliyor. AVAX, uzun süreli yatay seyirde dar bir aralıkta işlem gördükten sonra, şu anda 9,35 dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 3,88 artış gösteren coin, önceki döngü zirvelerinin ise halen uzağında işlem görüyor.

Teknik göstergeler ve fiyat yapısı dikkat çekiyor

AVAX son aylarda aşağı yönlü bir kanal içerisinde hareket ederek ardışık olarak daha düşük zirveler ve dipler oluşturdu. Ancak, kısa süre önce yaşanan toparlanmada, fiyatın bu kanalın direnç bölgesini kırma denemeleri hız kazandı. Özellikle 9,20-9,50 dolar aralığında oluşan bandın üzerine çıkılması halinde teknik analiz görünümü yukarı yönlü kırılma lehine destek sağlayabilir. Bu durumda, fiyatın ilk hedefinin 11 ila 13 dolar aralığı olabileceği öngörülüyor.

Aksi halde AVAX’ın 8 dolar seviyesinin altına inmesi, kısa vadede aşağı yönlü baskıyı artırarak fiyatı önceki dip bölgelerine doğru çekebilir. Teknik yorumlarda, geçmişte benzer bir yapının oluştuğu ve bu yapılanma sonrası fiyatın sert bir şekilde 4-5 dolar aralığına kadar gerilediği hatırlatıldı.

Grafik analizlerinde, yaklaşık 35 gün süren bir yatay konsolidasyonun ardından yüzde 49’luk hızlı bir geri çekilme gözlemlenmişti. Şu anda da benzer bir 50 günlük yatay seyir sonrası, yukarı veya aşağı yönlü volatil bir hareketin gündeme gelmesi bekleniyor.

On-chain verilerde rekorlar ve kurumsal akışlarda durgunluk

Zincir üzerindeki verilere bakıldığında, AVAX ağındaki haftalık işlem sayısının 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı raporlandı. Toplamda 20,5 milyon işlemin kaydedilmesiyle birlikte, kullanıcı ilgisinde ve platform üzerindeki etkinlikte artış yaşandığı anlaşılıyor.

İşlem hacmindeki bu yükseliş genellikle, ekosistemde yeni uygulamaların devreye alınması ve kullanıcı sayısındaki artışla ilişkilendiriliyor. Ağda işlem hacminin güçlenmesi, geçmişte de olduğu gibi, orta ve uzun vadede fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratabiliyor.

Kurumsal taraf ise daha durağan bir profil çiziyor. Paylaşılan ETF verilerinde, AVAX’a dayalı fonlara 17 Mart’tan bu yana kayda değer bir giriş olmadığı görülüyor. Bu durum, kurumsal ilginin ve sermaye akışının kısa vadede azaldığına işaret ediyor.

Ağ üzerinde kaydedilen bu canlanmaya karşın, kurumsal tarafta yaşanan sakinlik, kısa vadede fiyat hareketlerini baskılayan bir unsur olarak öne çıkıyor. Yatırımcı ilgisinin yeniden artması için ETF girişlerinde toparlanmanın başlaması bekleniyor.

AVAX, kritik bir direnç noktasında fiyatlanırken, bundan sonraki fiyat hareketinin kısa ve orta vadeli trendin belirlenmesinde belirleyici olması bekleniyor.