BITCOIN (BTC)

Bitcoin döngü analizi dibin kaç dolarda olduğunu söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 155 günden uzun varlık tutan balinalar halen kazançlı durumda. Tarihsel olarak ayı piyasaları dibinden bahsedebilmemiz için bunların karlarının sıfırlanması gerekiyor.
  • MVRV Z-Skoru henüz negatif bölgeye girmedi. Tarihsel olarak her dip bu verinin sıfırın altına düşmesiyle oluştu.
  • Maliyet Temeli (STH vs. LTH) henüz death cross oluşturmadı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
ETH 2.200 doları korusa da yazı hazırlandığı sırada altcoinlerde yükselişe istekli görünmüyor ve hacim zayıf. Ayrıca yarın başlayacak müzakereler öncesinde İran Meclis Başkanı “Lübnan’da ateşkes ve İran’ın blokeli varlıklarının serbest bırakılmasını” şart koşuyor. Trump her ihtimale karşın orduyu hazırlarken bugün enflasyon %1 arttı. Peki Bitcoin döngü analizine göre dipte miyiz?

1 Bitcoin döngü analizi
2 Döngü dip tahminleri

Bitcoin döngü analizi

Ayı piyasaları satıcıların tükenmesi ve uzun vadeli düşüşü tetikleyen şartların tersine dönmesiyle noktalanıyor. Ancak CryptoQuant analizine göre henüz Bitcoin yolu yeni yarıladı. Bu görüşü 3 on-chain veriyle teyit eden analistler 73 bin dolar sınırındaki fiyatın heyecanına neden çok kapılmamamız gerektiğini açıkladı.

İlk olarak 155 günden uzun varlık tutan balinalar halen kazançlı durumda. Tarihsel olarak ayı piyasaları dibinden bahsedebilmemiz için bunların karlarının sıfırlanması gerekiyor.

Dün de bahsettiğimiz MVRV Z-Skoru henüz negatif bölgeye girmedi. Tarihsel olarak her dip bu verinin sıfırın altına düşmesiyle oluştu. Hali hazırda piyasa soğuyor ve büyük ölçüde darbe aldı ancak henüz bu sinyal de dibin geldiğini söylemiyor.

Üçüncü önemli sinyal Maliyet Temeli (STH vs. LTH). Kısa vadeli yatırımcıların (STH) gerçekleşen fiyatının Uzun vadeli yatırımcıların (LTH) fiyatının altına düştüğü bir death cross görmeliyiz. Piyasanın pes ettiğini söyleyebilmek için bu son sinyalin de gerçekleşmesi gerekiyor.

Döngü dip tahminleri

CryptoQuant analisti Sunny Mom gidişata göre, STH ve LTH maliyet eğrileri 2026’nın 4. çeyreğinde kesişmelidir diyor. Bu zamanlama MVRV Z-Skoru’nun negatif bölgeye inmesi için gerekli süreyi ona tanıyor ve balinalar için yapılacak son panik satışı hikayesiyle de uyumlu. Beklenti 55-60 bin dolarlık fiyatla MVRV Z-Skorunun eş zamanlı negatif bölgeye inmesiyle dibin gerçekleşeceği yönünde.

Gerçek boğa zirvesi için analist şunları yazdı;

“2026 sonlarında dip noktasının ardından, iki yıllık bir birikim aşaması bekliyoruz. Nisan 2028’deki Halving ile birleştiğinde, piyasa genellikle halving’den 12–18 ay sonra zirveye ulaşır; bu da 2029 sonlarını bir sonraki parabolik boğa koşusu için olası bir zaman aralığı haline getirir.”

Yani 1-2 yıllık süreçte devasa kazanç bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
