XRP kritik dip sinyali verdi, göstergeler güçlü toparlanmaya işaret ediyor

XRP, son sekiz aydır süren düşüş trendi içinde işlem görürken teknik ve zincir üstü göstergeler geçmişte önemli dip seviyelerine denk gelen değerlere ulaştı. Özellikle XRP’nin Bitcoin karşısındaki performansını ölçen XRP/BTC oranında dikkat çekici sinyaller ortaya çıktı.

RSI ve tarihsel veriler güçlü sıçrama ihtimalini öne çıkarıyor

Günlük grafikte XRP/BTC oranının göreceli güç endeksi 24 seviyesine gerileyerek Ekim 2025’ten bu yana en aşırı satım bölgesine indi. Bu seviyeler geçmişte piyasa dipleriyle örtüşmüş ve ardından güçlü fiyat hareketleri görülmüştü.

Önceki benzer dönemlerde XRP’nin Bitcoin karşısında yüzde 65 ile yüzde 345 arasında değişen yükselişler kaydettiği biliniyor. Bu durum mevcut seviyelerin tarihsel olarak önemli bir dönüş noktası olabileceğine işaret ediyor.

Grafik verileri ayrıca XRP/BTC paritesinin uzun süredir yatay bir bantta konsolide olduğunu gösteriyor. Bu tür sıkışma dönemleri geçmişte güçlü yükselişlerin başlangıç noktası olarak öne çıkmıştı.

Haziran 2025’te benzer bir dip bölgesinden başlayan hareket, XRP/BTC oranında yüzde 61 artışla sonuçlanmıştı. Aynı dönemde XRP fiyatı yüzde 92 yükselerek 3,66 dolarla çok yıllı zirveye ulaşmıştı.

Grafikte işaretlenen diğer dönemler de benzer şekilde bu seviyelerin makro dipler açısından güvenilir olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle mevcut fiyat yapısı dikkatle izleniyor.

MVRV verisi ve destek seviyeleri kritik rol oynuyor

Zincir üstü göstergelerden MVRV Z-skorunun sıfıra yakın seyretmesi, yatırımcıların maliyetlerine yakın seviyelerde bulunduğunu gösteriyor. Bu durum satış baskısının zayıfladığına ve piyasanın dip arayışında olduğuna işaret edebilir.

Benzer MVRV seviyeleri 2021, 2022 ve 2024 yıllarında da görülmüş ve ardından güçlü yükseliş dönemleri başlamıştı. 2024 sonunda XRP’nin 0,30 dolardan başlattığı yükselişin yüzde 500’ü aşarak 3 doların üzerine çıkması bu duruma örnek gösteriliyor.

MVRV fiyat bantlarına göre 0,80 seviyesi tarihsel dip bölgesi olarak kabul ediliyor ve bu bant şu anda yaklaşık 1,14 dolar seviyesine denk geliyor. Bu seviye aynı zamanda Şubat ayında görülen 15 ayın en düşük fiyatıyla örtüşüyor.

Mevcut veriler XRP’nin görece düşük değerli olabileceğini ve toparlanma sürecinin devam edebileceğini düşündürüyor. Bu senaryoda fiyatın 1,70 dolar seviyesine doğru hareket etmesi olasılık dahilinde görülüyor.

Öte yandan kısa vadeli görünümde 1,25 ile 1,30 dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu aralığın korunması durumunda fiyatın yeniden yukarı yönlü tepki vermesi beklenebilir.

Bu bölgede yaklaşık 1,73 milyar XRP’nin el değiştirmiş olması, yatırımcıların bu seviyeyi önemli bir maliyet tabanı olarak gördüğünü gösteriyor. Bu da desteğin gücünü artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Eğer fiyat 1,15 dolar seviyesinin altına gerilerse, aşağı yönlü risklerin artabileceği değerlendiriliyor. Bu durumda teknik olarak 0,80 dolara kadar uzanan daha derin bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir.