WLFI yüzde 83 düştü 75 milyon dolarlık kredi tartışma yarattı

  • 🚨 WLFI yüzde 83 düştü, 75 milyon dolarlık kredi hamlesi gündemde.
  • Platform 5 milyar tokeni teminat göstererek stabilcoin borç aldı.
  • ⚠️ Ama asıl mesele likidite düşük, olası tasfiye riski büyüyor.
  • Dikkat et: Fiyat düşüşü sürerse teminat satışları piyasayı zorlayabilir. #WLFI
Donald Trump destekli World Liberty Financial platformunun yerel tokeni WLFI, hafta sonu sert değer kaybı yaşayarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Teminatlı kredi işlemi satış baskısını artırdı

Token fiyatı yaklaşık 0,077 dolar seviyesine kadar düşerek geçen eylül ayında görülen 0,46 dolarlık zirveye kıyasla yüzde 83 geriledi. Güncel fiyat 0,078 dolar civarında seyrederken son 24 saatte yüzde 4,66’lık düşüş kaydedildi.

Fiyatlardaki gerilemenin, World Liberty Financial ile bağlantılı cüzdanların yüksek miktarda WLFI tokenini teminat göstererek kredi kullanmasının ardından hızlandığı görülüyor.

Zincir üstü verilere göre platformla ilişkili bir cüzdan, yaklaşık 5 milyar WLFI tokenini Dolomite isimli merkeziyetsiz kredi protokolüne yatırdı. Bu varlıklar teminat gösterilerek 75 milyon dolar değerinde USD1 ve USDC stabilcoin borç alındı.

Alınan kredinin 40 milyon dolardan fazlasının daha sonra Coinbase Prime’a aktarıldığı tespit edildi. Bu hareketler piyasa katılımcıları arasında dikkat çekti.

Söz konusu işlem, özellikle WLFI’nin likidite yapısı nedeniyle riskli bulunuyor. Analistler, fiyatın düşmeye devam etmesi halinde teminatların tasfiye edilme ihtimalinin borç verenler açısından sorun yaratabileceğini değerlendiriyor.

Likidite ve değerleme tartışmaları öne çıktı

Bazı piyasa katılımcıları, WLFI’nin yaklaşık 10 milyar dolarlık tam seyreltilmiş değerlemeye sahip olmasına rağmen yeterince likit bir varlık olmadığını vurguluyor. Bu nedenle olası bir tasfiye durumunda satış baskısının hızla artabileceği ifade ediliyor.

Dolomite platformu ise merkeziyetsiz finans ekosisteminde sınırlı büyüklüğe sahip. Toplam kilitli değer bakımından kredi protokolleri arasında daha alt sıralarda yer alması, risk algısını artıran unsurlar arasında sayılıyor.

World Liberty Financial, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kredi işlemlerini doğruladı ve pozisyonların tasfiye seviyelerinin oldukça üzerinde bulunduğunu belirtti.

Platform, mevcut stratejinin yüksek getiri sağladığını ve kullanıcıların stabilcoin üzerinden geleneksel piyasalara kıyasla daha yüksek kazanç elde ettiğini savundu.

Ayrıca proje, WLFI tokenleri için yeni bir yönetişim önerisi hazırladığını duyurdu. Buna göre erken yatırımcıların token erişimi anında açılmak yerine uzun vadeli bir hak ediş takvimine bağlanacak.

World Liberty Financial, bu değişikliğin topluluk oylamasına sunulacağını ve token ekonomisinin daha sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

