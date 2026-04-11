Bitcoin cephesinde tröstlerin alımıyla 72.000 dolar aşıldı, kurumsal akışta yavaşlama sinyali

Altı haftadır devam eden çatışma ortamı, Bitcoin piyasasında dikkat çeken bir ayrışmaya yol açtı. Kurumsal yatırımcılar alım yönlü pozisyonlarını sürdürürken, bireysel ve isteğe bağlı yatırımcıların büyük bölümü piyasadan çekildi veya satışa yöneldi.

Kurumsal alımlar ve sınırlı yeni talep

Yüzeyde birkaç haftadır 65.000 ile 73.000 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, sert haber akışına, 600 milyon dolarlık tasfiye dalgalarına ve son yılların en zayıf piyasa hissiyatına rağmen bu aralığı korudu. Ancak alıcı kitlesinin tabanı daralıyor.

Şu anda piyasada Bitcoin’e düzenli ve büyük ölçekli alım yapan ana aktörlerin başında MicroStrategy geliyor. Şirket, 5 Nisan’da yaptığı son alımla 4.871 BTC daha aldı ve toplam varlığı 766.970 BTC’ye ulaştı. Bunun için toplamda 58,02 milyar dolar harcadı; ortalama alış fiyatı 75.644 dolar. Şirketin elindeki Bitcoin’in mevcut fiyatına göre yüzde 8 civarında zararda olduğu ancak MicroStrategy’nin alımlarına aralıksız devam ettiği, ortalama maliyetini düşürdüğü görülüyor.

Mart ayında MicroStrategy, 44.000 BTC’lik 30 günlük alım temposunu korudu. Şirketin STRC isimli primli hisse ürününe gelen yeni yatırım fonları, bu alımları sürdürebilmesini sağlıyor.

Aynı dönemde ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri 30 günlük dönemde yaklaşık 50.000 BTC absorbe etti ve bu Ekim 2025’ten bu yana kaydedilen en hızlı artış oldu. Ancak piyasada iştahın ülke bazında büyük farklılık gösterdiği belirtildi. İsviçre’de işlem gören ürünler küresel toplamın yüzde 70’ini oluşturan 157 milyon dolarlık giriş çekerek dikkat çekti.

Kurumsal talep devam etmekle birlikte, haftalık bazda girişlerin zayıfladığı izleniyor. Yatırım akımının büyük kısmı sınırlı sayıda üründe yoğunlaşıyor.

Büyük yatırımcılar ve madenciler satışta, küçüklerin iştahı azalıyor

Büyük Bitcoin yatırımcıları, yani cüzdanında 1.000-10.000 BTC tutanlar, yıl başındaki boğa piyasasında net alıcı konumundaydı. Ancak son bir yılda yaklaşık 400.000 BTC’lik keskin bir dönüş yaşandı. CryptoQuant’ın analizine göre bu kesim son yılların en güçlü satış döngüsünü gerçekleştirdi. Satışların kısa vadeli değil, yapısal olduğu tespit ediliyor.

Orta büyüklükteki yatırımcılar, yani 100 ila 1.000 BTC tutanlar, hâlâ kısıtlı da olsa alım yapıyor. Ancak Ekim 2025’e göre alım hızlarında yüzde 60’tan fazla bir düşüş söz konusu.

Borsada işlem gören Bitcoin madencileri de kasalarındaki varlıkları nakde çevirmeye başladı. Riot Platforms, MARA Holdings ve Genius Group, son bir haftada 19.000 BTC’yi piyasaya sürdü. Madenciler artan enerji maliyetleri ve zorlu rekabet nedeniyle alternatif gelir kaynaklarına yöneliyor; bazıları AI barındırma gibi yeni iş kollarına geçiş yaptı.

Bhutan Krallığı, hidroelektrik destekli madencilikle elde ettiği Bitcoin’in yüzde 70’ini Ekim 2024’ten bu yana sattı; 13.000 civarındaki varlığını 3.954’e indirdi. Son büyük madencilik gelirinin üzerinden bir yıldan fazla geçtiği belirtiliyor.

Tüm bu gelişmeler eşliğinde, piyasada zorunlu veya iş modeline bağlı alım yapan birkaç büyük oyuncu dışında sürdürülebilir talep neredeyse kalmadı. Diğer yatırımcılar satışta ya da piyasadan çekilmiş durumda.

Piyasaya ilişkin hissiyat da oldukça olumsuz seyretti; Korku ve Açgözlülük Endeksi bir aydan uzun süre 8-14 aralığında kalarak son dipten bu yana en uzun tedirginlik dönemini gösterdi. Sosyal medya paylaşımları da savaşın etkisiyle rekor düzeyde olumsuzdu.

Ancak zorunlu kurumsal alıcıların devam eden akışı sayesinde Bitcoin, 65.000 doların altına inmedi ve mart sonunda ETF ve MicroStrategy’nin toplam aylık alımı 94.000 BTC’ye ulaştı.

Ateşkes haberinin ardından piyasada hızlı bir toparlanma yaşandı. Bitcoin 72.000 doları aşarken, 427 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi ve vadeli işlem açık pozisyonunda önemli bir artış görüldü. Coinbase Premium göstergesi ABD’li yatırımcıların geri dönmeye başladığına işaret etti.

Ancak ateşkes, derindeki yapısal ayrışmayı henüz değiştirmedi ve piyasada kalıcı bir dönüş olup olmayacağı, kalıcı barışla birlikte kurumsal talebin devamına bağlı olacak.