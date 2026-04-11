Bitwise’tan HYPE token için yeni ETF başvurusu: Fiyat %200 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE fiyatı bir yılda %200 arttı, Bitwise yeni ETF başvurusu ile hamle yaptı.
  • Bitwise’ın BHYP ETF’i HYPE fiyatına doğrudan erişim ve staking getirisi sunacak.
  • Piyasada Grayscale, 21Shares, VanEck gibi büyük isimler de HYPE ETF’i için rekabette öne çıkıyor.
  • En önemli nokta: HYPE’ın yükselişi ve ETF başvuruları, kurumsal yatırımcıların ilgisini hızla artırıyor. 📈
  • Dikkat et: ETF onay sürecinde olası riskler ve volatilite yatırımcı açısından göz önünde bulundurulmalı. #HYPE
Kripto varlık yönetim şirketi Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na Hyperliquid’in HYPE tokenine endeksli yeni bir borsa yatırım fonu (ETF) için güncellenmiş başvuru yaptı. Bitwise, kripto paralar odaklı portföyleriyle tanınıyor ve son dönemde ETF ürünleriyle öne çıkıyor.

Yatırımcıya HYPE fiyatına doğrudan erişim hedefi

Başvuruda, fonun doğrudan HYPE tokeni bulunduracağı ve NYSE Arca’da BHYP koduyla işlem göreceği ifade ediliyor. Yatırımcılar bu ürünle kripto borsası veya cüzdan hesabı açmak zorunda kalmadan, HYPE fiyat hareketlerine doğrudan erişebilecek.

Fon, yatırımcıların geleneksel finans altyapısını kullanarak kripto piyasasına erişmesini mümkün hale getiriyor. Bu özellik, büyük kurumsal ya da bireysel yatırımcılar için kolaylık sağlaması açısından önem taşıyor.

Dosyada yer alan bilgiye göre, ETF yıllık olarak %0,67 yönetim ücreti uygulayacak. Saklama hizmetleri ise federal lisansa sahip Anchorage Digital tarafından sağlanacak.

Staking ve rakip başvurular öne çıkıyor

Bitwise yönetimi, fonun HYPE tokenlerinin bir kısmını stake ederek ek gelir elde etmeyi planlıyor. Yıllık stake ödüllerinin yaklaşık %85’i, masraflar düşüldükten sonra fona aktarılacak. Böylece yatırımcılara yalnızca fiyat artışı değil, staking ödülleriyle de ek getiri sağlanması amaçlanıyor.

HYPE fiyatı son 12 ayda yaklaşık %200 yükseldi. Bu performans, tokenin sürekli işlem sözleşmelerinde referans platformlardan biri haline gelmesinden kaynaklanıyor.

Sadece Bitwise değil, sektördeki diğer büyük isimler de HYPE bağlantılı ETF planlarıyla dikkat çekiyor. Grayscale, geçen ay Nasdaq’ta GHYP koduyla listelenecek bir ürün için başvuru yaptı. Ayrıca 21Shares ve VanEck de benzer ETF ürünleri için çalışma yürütüyor.

HYPE’ın yükselişinde, hem merkeziyetsiz borsa altyapısının sunduğu likidite hem de sürekli kontrat işlemlerinde elde ettiği hacim etkili oldu.

Bitwise’ın atağı, kurumsal yatırımcıların farklı kripto varlıklara erişimini kolaylaştırırken, staking özelliğiyle klasik ETF’lere göre farklılaşma hedefliyor.

Piyasada HYPE’ın işlem hacmindeki artış ve fiyatındaki keskin yükseliş, ETF başvurularına olan ilgiyi tetikledi.

Yatırım ürünlerinde sunduğu farklılıklar nedeniyle, BHYP ETF’in onay süreci ve piyasaya potansiyel etkisi önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
