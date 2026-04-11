Clarity Act için geçiş şansı yüzde 30’da kaldı, bankalar karşı cephede

ABD’de dijital varlık piyasası ve kripto paralar için kapsamlı düzenlemeler getirmeyi hedefleyen Clarity Act’in bu yıl içinde yasalaşma olasılığının yüzde 30 olarak ifade edildiği bildirildi. Bu tahmini aktaran isim, kripto para piyasasında önde gelen piyasa yapıcılarından Wintermute’un politika başkanı Ron Hammond oldu.

Bankalarla anlaşmazlık süreci uzatıyor

Hammond, ABD’de dijital varlıkların düzenlenmesi için hazırlanan yasa tasarısının Temsilciler Meclisi komitesinde ilerlediğini, ancak süreçte çeşitli engellerin bulunduğunu vurguladı.

Clarity Act, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) dijital varlıklar üzerindeki yetki ve denetim sınırlarını netleştirmeyi amaçlıyor. Yasa, özellikle hangi kripto varlıkların menkul kıymet ya da emtia olarak değerlendirileceği ve piyasada nasıl işlem göreceği konularında netlik kazandıracak adımlar içeriyor.

Yasa tasarısının ilerleyişiyle ilgili olarak son dönemde yapılan bir anket, tasarının geçme şansının yüzde 26 olarak görüldüğüne işaret etti. Tahmin piyasalarında ise oranlar yüzde 50 civarında seyrediyor. Tüm bu veriler, düzenlemenin akıbeti konusunda belirsizliğin halen sürdüğünü gösteriyor.

Bankaların başta stabilcoin’lerle ilgili getiri sunma meselesine karşı çıkması, yasanın müzakerelerinde en büyük anlaşmazlık konusunu oluşturuyor. Beyaz Saray ve bazı büyük kripto şirketleri, son haftalarda alternatif çözüm önerileri ortaya koymuş olsa da, bankaların tutumu yön değiştirmiyor.

Ron Hammond, tasarıya ilişkin, “Çeşitli taraflardan çözüm arayışları oldu: Coinbase, Beyaz Saray ve tasarıyı hazırlayanlar çözüm bulmaya çalıştı. Fakat her seferinde bankalar geri adım atmıyor” açıklaması yaptı.

Kritik eşik: Piyasa ve siyaset dengesi

Clarity Act’in yasalaşması halinde, kripto yatırımcıları ve büyük kurumsal aktörler için ABD’deki düzenleyici ortamda netliğin sağlanması bekleniyor. Halihazırda tam anlamıyla belirlenememiş yasal çerçeve, büyük fonların, bankaların ve emeklilik fonlarının kriptoya doğrudan girmesinin önünde risk oluşturuyor. Net kurallar sayesinde bu engellerin gevşemesi, piyasada yeni ürünlerin ve entegrasyonların önünü açabilecek.

Hammond, finans sektörünün geleneksel tarafının özellikle stabilcoin’lerin getiri sunması konusundaki çekincelerinin, yasa sürecinde uzlaşmayı zorlaştırdığını aktarıyor. Geçen haftalarda gündeme gelen “faiz anlaşması” önerileri, iki tarafı da tatmin etmediği için rafa kaldırıldı. Şu an masada yeni bir çözüm arayışı sürüyor, ancak beklentiler sınırlı seviyede.

Ayrıca, mevcut politika ortamında siyasilerin de tavrı belirleyici olmaya başladı. Özellikle Demokrat Parti’de kripto sektöründen destek almış bazı vekillerin, yasa tasarısına dair konumlanmalarında zorlandıkları belirtiliyor. Merkeziyetsiz finans ve kara para aklamayla mücadele gibi başlıklar bu sürecin farklı boyutlarını oluşturuyor.

Hammond, önümüzdeki aylarda kriptoyla bağlantılı siyasi tartışmaların yoğunlaşabileceği ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto faaliyetleriyle ilgili incelemelerin Demokrat desteğini etkileyebileceğine işaret etti.

Tüm bu gelişmeler arasında, Hammond’a göre yasa tasarısı için ‘dar bir koridordan geçiş’ hala mümkün görünüyor. Komitede sağlanacak ilerleme ve taraflar arasındaki müzakereler, yasanın kaderi için belirleyici olacak.

Wintermute, kripto piyasasında günlük yaklaşık 10 milyon dolarlık alım-satım hacmiyle dünyanın en büyük piyasa yapıcı şirketlerinden biri konumunda. Şirket, ABD’de New York ofisiyle faaliyetlerini artırdı ve yeni personel alımları gerçekleştirdi. Bu hamlelerin, ABD’de regülasyonların daha pozitif algılanmaya başlamasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Hammond, ABD pazarına duyulan uzun vadeli güvenin altını çizdi ve şirketin son seçimlerden bu yana operasyonlarını genişlettiğini vurguladı.

Ancak, Clarity Act’in geçmesi için hâlâ birçok pürüzün aşılması gerekiyor. Hammond, 2026’ya kadar tamamen onaylanabilmesi için yeni açılımların şart olduğunu savundu. Şimdilik, yüzde 30 ihtimal üzerinden ilerleyen beklentiler, Washington’daki gelişmelerin kısa vadede kesin bir sonuca varmayabileceğini ortaya koyuyor.