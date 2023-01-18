Kripto para sektörüne akın eden geliştiricilerin sayısı, bir yıldan uzun zamandır devam eden sert ayı piyasasına rağmen bile artmaya devam ediyor. Geliştiricilerin özellikle bu 13 altcoin projesine yöneldikleri görülüyor.

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Electric Capital tarafından 17 Ocak’ta yayımlanan bir rapora göre, kripto para sektöründeki aktif geliştiricilerin sayısı son iki yılda iki katına çıktı. Araştırmacılar, 300’den fazla kişinin katkısıyla 250 milyon kodu analiz etti.

Aktif Geliştirici Sayısı 26 Binin Üzerine Çıkarak Zirve Yaptı

Electric Capital‘in raporuna göre, 2021’in başında kripto para sektöründe aylık bazda toplam aktif geliştirici sayısının 12 bin civarındaydı. Bu sayı 2022’nin sonunda yaklaşık 24 bine yükseldi. Ayrıca, 2022’nin Haziran ayında aylık bazda aktif geliştirici sayısı 26 binin biraz üzerine çıkarak zirve yaptı.

Toplam aktif geliştirici sayısının yaklaşık yarısının yarı zamanlı olduğu, 2022’nin Aralık ayının ortasına kadar kripto para sektöründe 7 binden fazla tam zamanlı geliştiricinin görev aldığı belirtiliyor. Öte yandan raporda 2022’de 60 binden fazla yeni geliştiricinin kripto para sektöründeki kodlara herhangi bir şekilde dokunuş yaptığı belirtildi.

Raporda, “Tam zamanlı geliştiriciler, kod girişlerinin yüzde 76’sını oluşturuyor ve zaman içinde herhangi bir büyük düşüş görme ihtimali en düşük olanlar onlar.” notu düşüldü.

Tüm bunlarla birlikte rapor, aktif geliştirici sayısının 2022’nin ortasından bu yana bir miktar düştüğüne dikkat çekiyor. Bu durum ayı piyasasının derinleştiği bir döneme denk gelirken piyasadaki yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle toparlanması bekleniyor. Ayrıca, yeni aylık kod girişlerinin sayısı son iki yılda yüzde 80 oranında arttı. Verilere göre, 2022’nin sonunda aylık bazda 3 bin 784 yeni kod girişi oldu.

Geliştiricilerin Hedefindeki Altcoin Projeleri

Ethereum (ETH), aktif geliştiriciler bakımından en iyi ekosistem olmaya devam ediyor. 2022’nin Aralık ayı itibariyle ekosistemdeki toplam geliştirici sayısının 5 bin 734 olduğu tespit edildi. Bu, Ethereum ile ilgili projeler üzerinde çalışan toplam geliştirici sayısının yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

Geçen yılın sonunda Polkadot (DOT) ve Solana‘nın (SOL) her biri yaklaşık 2 bin toplam aktif geliştirici ile ikinci sırayı paylaşıyordu.

Cosmos (ATOM) bin 800’ün biraz altında aktif geliştirici sayısıyla bir sonraki en büyük ekosistem olurken, Polygon (MATIC) yaklaşık bin 100 aktif geliştirici ile dördüncü sırada yer aldı. Bitcoin (BTC) ağı için 2022 yılı sonunda ekosistemde sadece 920 toplam aktif geliştiricinin bulunduğu tespit edildi.

Sui Network, Aptos, Mina Protocol, Starknet, Osmosis, Hedera, Optimism ve Arbitrum gibi daha küçük ekosistemlerin aktif geliştirici sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında arttı.