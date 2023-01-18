Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ayı Piyasasına Rağmen Artıyor! Bu 13 Altcoin Projesi Büyük İlgi Görüyor!

Ayı Piyasasına Rağmen Artıyor! Bu 13 Altcoin Projesi Büyük İlgi Görüyor!

Kripto para sektörüne akın eden geliştiricilerin sayısı, bir yıldan uzun zamandır devam eden sert ayı piyasasına rağmen bile artmaya devam ediyor. Geliştiricilerin özellikle bu 13 altcoin projesine yöneldikleri görülüyor.
11:30
18 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Electric Capital tarafından 17 Ocak’ta yayımlanan bir rapora göre, kripto para sektöründeki aktif geliştiricilerin sayısı son iki yılda iki katına çıktı. Araştırmacılar, 300’den fazla kişinin katkısıyla 250 milyon kodu analiz etti.

Aktif Geliştirici Sayısı 26 Binin Üzerine Çıkarak Zirve Yaptı

Electric Capital‘in raporuna göre, 2021’in başında kripto para sektöründe aylık bazda toplam aktif geliştirici sayısının 12 bin civarındaydı. Bu sayı 2022’nin sonunda yaklaşık 24 bine yükseldi. Ayrıca, 2022’nin Haziran ayında aylık bazda aktif geliştirici sayısı 26 binin biraz üzerine çıkarak zirve yaptı.

Toplam aktif geliştirici sayısının yaklaşık yarısının yarı zamanlı olduğu, 2022’nin Aralık ayının ortasına kadar kripto para sektöründe 7 binden fazla tam zamanlı geliştiricinin görev aldığı belirtiliyor. Öte yandan raporda 2022’de 60 binden fazla yeni geliştiricinin kripto para sektöründeki kodlara herhangi bir şekilde dokunuş yaptığı belirtildi.

Raporda, “Tam zamanlı geliştiriciler, kod girişlerinin yüzde 76’sını oluşturuyor ve zaman içinde herhangi bir büyük düşüş görme ihtimali en düşük olanlar onlar.” notu düşüldü.

Tüm bunlarla birlikte rapor, aktif geliştirici sayısının 2022’nin ortasından bu yana bir miktar düştüğüne dikkat çekiyor. Bu durum ayı piyasasının derinleştiği bir döneme denk gelirken piyasadaki yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle toparlanması bekleniyor. Ayrıca, yeni aylık kod girişlerinin sayısı son iki yılda yüzde 80 oranında arttı. Verilere göre, 2022’nin sonunda aylık bazda 3 bin 784 yeni kod girişi oldu.

Geliştiricilerin Hedefindeki Altcoin Projeleri

Ethereum (ETH), aktif geliştiriciler bakımından en iyi ekosistem olmaya devam ediyor. 2022’nin Aralık ayı itibariyle ekosistemdeki toplam geliştirici sayısının 5 bin 734 olduğu tespit edildi. Bu, Ethereum ile ilgili projeler üzerinde çalışan toplam geliştirici sayısının yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

Geçen yılın sonunda Polkadot (DOT) ve Solana‘nın (SOL) her biri yaklaşık 2 bin toplam aktif geliştirici ile ikinci sırayı paylaşıyordu.

Cosmos (ATOM) bin 800’ün biraz altında aktif geliştirici sayısıyla bir sonraki en büyük ekosistem olurken, Polygon (MATIC) yaklaşık bin 100 aktif geliştirici ile dördüncü sırada yer aldı. Bitcoin (BTC) ağı için 2022 yılı sonunda ekosistemde sadece 920 toplam aktif geliştiricinin bulunduğu tespit edildi.

Sui Network, Aptos, Mina Protocol, Starknet, Osmosis, Hedera, Optimism ve Arbitrum gibi daha küçük ekosistemlerin aktif geliştirici sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında arttı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
İşte Olacaklar! BTC, BNB, ADA, MATIC, LTC, AVAX Yorumları!
İşte Olacaklar! BTC, BNB, ADA, MATIC, LTC, AVAX Yorumları!
Binance’i Bekleyen Büyük Tehlike! BNB İçin Tamam Mı Devam Mı? Bu Seviyeye Düşmemeli!
Binance’i Bekleyen Büyük Tehlike! BNB İçin Tamam Mı Devam Mı? Bu Seviyeye Düşmemeli!
Bu Altcoinin CEO’su Yüzde 900 Vadediyor! İlk 150 Kripto Arasında!
Bu Altcoinin CEO’su Yüzde 900 Vadediyor! İlk 150 Kripto Arasında!
2022 Bu Altcoin İçin Çok Karmaşıktı! Peki 2023 Onun Yılı Olacak Mı? Gerçekten Ethereum’un Rakibi Mi?
2022 Bu Altcoin İçin Çok Karmaşıktı! Peki 2023 Onun Yılı Olacak Mı? Gerçekten Ethereum’un Rakibi Mi?
Son DAKİKA! Kripto Paralar Hızla Düşebilir! Yeni İflas Kapıda!
Son DAKİKA! Kripto Paralar Hızla Düşebilir! Yeni İflas Kapıda!
ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Açıklamasının Ardından Kripto Paralar!
ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Açıklamasının Ardından Kripto Paralar!
Coinbase Listeledi Altcoin Uçtu! Yatırımcılar Cüzdanlarını Hemen Kontrol Etmeli! Fiyat Ne Oldu?
Coinbase Listeledi Altcoin Uçtu! Yatırımcılar Cüzdanlarını Hemen Kontrol Etmeli! Fiyat Ne Oldu?
Canlı: ABD Adalet Bakanlığı Kripto Paralarla İlgili Konuşuyor! BTC Hızla Yükselebilir
Canlı: ABD Adalet Bakanlığı Kripto Paralarla İlgili Konuşuyor! BTC Hızla Yükselebilir
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023