HYPE fiyatı 55 yükseliş potansiyeliyle rekor dirence yaklaştı

Merkeziyetsiz borsa Hyperliquid‘in yerel varlığı HYPE, dikkat çeken bir teknik formasyonun yanı sıra kurumsal yatırımcı ilgisindeki artışla öne çıkıyor. Özellikle Silikon Vadisi merkezli risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in (a16z) bağlantılı olduğu bildirilen cüzdanın 1 ay içinde 90,87 milyon dolar değerinde HYPE toplaması, piyasada önemli bir hareketlilik yarattı.

Teknik analizde yükseliş sinyali

HYPE için üç günlük periyotlu grafikte, geleneksel piyasalarda boğa devam formasyonu olarak bilinen “çanak ve kulp” formasyonunun sinyalleri görülüyor. Bu formasyonda, fiyat önce sert bir düşüş yaşadıktan sonra toparlanıyor ve önemli bir direnç hattında kısa bir duraklama dönemi geçiriyor.

HYPE’ın fiyatı geçtiğimiz aylarda 46 dolardan 21 dolara kadar geriledi. Sonrasında ise toparlanarak yeniden 45–47 dolar bandındaki direnci test etti. Bu bölge formasyonun “boyun çizgisi” olarak öne çıkıyor. Pazartesi günü itibarıyla HYPE, bu yapının “kulp” aşamasındaki dar konsolidasyon içinde işlem görüyordu.

Uzmanlara göre, fiyatın 45–47 dolar bandı üzerinde kalıcı bir kırılım gerçekleştirmesi, orta vadede 71–72 dolara kadar yeni bir zirve oluşmasını mümkün kılabilir. Bu hedef, mevcut seviyelerden yaklaşık %55 yükselişi işaret ediyor.

a16z ve büyük cüzdan hareketi

Son dönemde oluşan pozitif teknik görünüm, zincir üstü veri sağlayıcılarının izlediği büyük bir birikimle desteklendi. Blockchain analiz şirketi Lookonchain’e göre, a16z ile bağlantılı olan ‘0xb5E4’ kodlu cüzdan, yalnızca üç saat içinde 372.000 adet HYPE daha satın aldı. Bu işlem, yaklaşık 16,91 milyon dolar değerindeydi.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, söz konusu cüzdan 14 Nisan’dan bu yana toplamda 2,11 milyon HYPE biriktirdi ve bu miktarın güncel değeri 90,87 milyon dolara ulaştı. Bu düzeydeki risk sermayesi destekli birikim, özellikle fiyatın önemli direnç hattına yakın seyrettiği dönemde piyasadaki güveni artırıyor.

Lookonchain’in analizine göre, Andreessen Horowitz’e atfedilen cüzdanın yaptığı bu hacimli alımlar, HYPE’ın güçlü katalizörler eşliğinde yeni direnç seviyelerini zorlamasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Piyasa ve makro gelişmeler

Büyük alımların yanı sıra, geçen hafta ABD’de HYPE tabanlı spot ETF’lerin lanse edilmesi de kurumsal ve geleneksel yatırımcılar için yeni yatırım olanakları sundu. Ayrıca Coinbase ve Circle’ın desteklediği USDC stablecoininin Hyperliquid ekosisteminde kullanılmaya başlaması, platformun altyapısını güçlendirdi.

Trader Pentoshi, düzenleyici netlik getirecek olası CLARITY Act yasasının yürürlüğe girmesi halinde, hedge fonları ve büyük varlık yöneticilerinin Hyperliquid platformunda işlem yapmasının önünün açılabileceğini belirtti. Bu tip kurumsal adımlar, platformun işlem hacmini, gelirini ve HYPE’a olan talebi daha da artırabilir.

HYPE piyasada pozitif ayrıştı

Tüm bu gelişmeler eşliğinde, HYPE son 24 saatte yaklaşık %7 yükselirken, Bitcoin %1,22 ve Ether %2,22 düşüş gösterdi. Yıla bakıldığında ise HYPE %80 yükselişle dikkat çekerken BTC ve ETH sırasıyla %12,5 ve %28,3 kayıplar yaşadı.

Büyük yatırımcı ilgisi, olumlu teknik görünüm ve yeni ürün gelişmeleriyle birlikte HYPE’ın önümüzdeki dönemde kurumsal yatırımcılar açısından daha yakından izlenmesi bekleniyor.