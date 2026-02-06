Midnight, Hyperliquid ve Monero Zayıf Piyasa Koşullarında Güçlü Sinyaller Gösteriyor

Kripto para piyasasında genel olumsuz hava devam etse de, bazı altcoin projelerinde teknik göstergeler yükseliş sinyalleri veriyor. Özellikle Midnight (NIGHT), Hyperliquid (HYPE) ve Monero (XMR) son dönemde artan ilgi ve gelişmelerle öne çıkan isimler arasında yer aldı. Sektörde uzmanlar, bu üç projenin yol haritasındaki ilerlemelerinin ve güçlü yatırımcı ilgisinin, piyasadaki zayıf genel görünüme rağmen dikkat çekici bir ayrışma yarattığı görüşünde.

Midnight ve Hyperliquid’de Yol Haritası İlerlemesi

2026 yılının ilk çeyreğine yönelik planlarını sürdüren Midnight, “Kūkolu” adını taşıyan aşamada hem güvenli ana ağını hem de gizliliğe odaklanan uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor. Proje ekibi, yeni dönemde doğrulayıcılara ve gelişmiş gizlilik özelliklerine öncelik veriyor. Gözlemciler, teknik göstergelerde özellikle Chaikin Para Akışı’nda yükseliş olduğunu; bunun da piyasa çıkışlarının azaldığına işaret ettiğini belirtti.

Hyperliquid ise merkeziyetsiz türev ürün borsasının son haftalarda artan açık pozisyonlarıyla birlikte yatırımcıların ilgisini çekiyor. CMF göstergesinin sıfırın üzerine çıkması, büyüyen bir sermaye akışının işareti olarak değerlendiriliyor. Son bir ayda Hyperliquid’in açık pozisyon büyüklüğünde yaşanan hızlı artış, piyasa yapısından duyulan güveni yansıttığı yönünde yorumlara neden oldu.

Hyperliquid’in fiyat hareketlerine bakıldığında ise, Bitcoin ile korelasyonunun düşük olduğu ve bu sayede bağımsız bir ivme yakaladığı gözleniyor. Uzmanlar, projenin yüksek performans gösteren merkeziyetsiz türev ürün platformu olarak payını artırmaya devam ettiğini bildiriyor.

Monero’da Satış Baskısı Zayıflıyor

Gizlilik odaklı bir kripto para birimi olan Monero, 2014’te kullanıma sunulduğundan beri işlemlerin gizli ve takip edilemez olmasını sağlayan yapısıyla tanınıyor. Son 11 günlük dönemde fiyatında yüzde 30’a varan bir düzeltme yaşansa da, teknik analizde MFI göstergesinin satış baskısının azalmakta olduğuna işaret ettiği ifade ediliyor.

Analistlere göre, Monero’nun sağlam gizlilik politikası ve işlemlerde mahremiyet önceliği, mevcut piyasa koşullarında ilginin devam etmesini sağlıyor.

Bazı piyasa yorumcuları, Monero’nun dirençli yapısının spekülatif olmayan, uzun vadeli işlem ihtiyacından kaynaklandığını aktarıyor. Sektörde Monero’nun işlevselliği ve benimsenme alanı, gizlilik arayan kullanıcılar için hala önemli görülüyor.

Piyasada Ayrışan Altcoinler ve Kaliteye Yöneliş

Altcoin endekslerinde genel zayıflık devam ederken, piyasada belirgin bir ayrışma yaşanıyor. Uzmanlar, Midnight ve Hyperliquid’in kendi alanlarında sağladığı ilerlemeler ve Monero’nun gizlilik yönündeki süreklilik gösteren talebini bir ‘kaliteye kaçış’ olarak değerlendiriyor. Özellikle yol haritasında somut gelişmeler sunan, yüksek performansa ve özel bir anlatıya sahip projelerde sermaye hareketliliği dikkat çekiyor.

Kripto piyasasında risk iştahının azaldığı bir dönemde, spesifik projelerin teknik göstergeleri ve sektörel anlatıları öne çıktı. Bu gelişmeler, yatırımcıların klasik altcoin arayışından ziyade, olgunlaşan ve sürdürülebilir hikayesi olan projelere yöneldiğine işaret ediyor.