Memecoin dünyasına nispeten yeni bir giriş yapan Pepe (PEPE), başlangıçta popülaritesini artırdı, ancak piyasaya sürülmesini takip eden aylarda hayatta kalma mücadelesi belirginleşti. Bununla birlikte, son veriler balinaların ilgisi ve değişen duyarlılık nedeniyle hareket yönünde potansiyel bir değişim olabileceğini gösterdi.

Pepe Coin ve Balinaların Hikayesi

Lookonchain’in verilerinden balina ilgisinde kayda değer bir artış olduğu anlaşılmaktadır. PEPE’nin değerindeki artışın tetiklediği bir hareketle, 1 milyon USDC’lik önemli bir yatırım, 0,000001239 dolar fiyattan 807 milyar PEPE token’ı elde etti.

Herhangi bir kripto para birimine yönelik balina ilgisinin hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Balina ilgisi kısa vadede olumlu fiyat hareketlerine yol açabilir; ancak yatırımcıları ani balina davranışlarına karşı da duyarlı hale getirir.

Ani bir PEPE satışının kanıtı, 7 Ağustos’ta bir balinanın davranışıyla gösterildi. Son verilere göre, balina ortalama 0,000001121 dolar fiyattan 2,26 trilyon PEPE gibi önemli bir miktarı likide etmiştir. Bu manevra 707.000 dolar gibi önemli bir kayıpla sonuçlandı. Kısa bir süre içinde gerçekleşen bu zıt hareketler, perakende yatırımcıları uzun vadede etkileyebilir.

Pepe Herkesin Dilinde Mi?

Sosyal algı, meme coin sektöründe çok önemli bir rol oynamakta. PEPE’nin yolculuğu da farklı olmadı ve artan sosyal etkileşim ve mention’lardan faydalandı. Lunarcrush’ın verileri, sosyal etkileşimlerde %1,9’luk bir büyüme ve sosyal bahsedenlerde %28,25’lik etkileyici bir artış olduğunu ortaya koydu.

Çevrimiçi konuşmalardaki bu artış, topluluk katılımının memecoin yörüngelerini şekillendirmedeki rolünün altını çiziyor. Piyasa duyarlılığının bir diğer önemli göstergesi olan ağırlıklı duyarlılık da son zamanlarda yükselişe geçti.

Bu değişim, çevrimiçi tartışmalarda PEPE ile ilişkili daha büyük bir pozitiflik derecesi anlamına geliyordu. Duyarlılıktaki bu tür değişimler genellikle daha geniş piyasa hareketlerinin habercisi olarak hizmet eder ve potansiyel olarak token’ın canlanması için zemin hazırlayabilir. Yazım saatine göre PEPE 0,000001246 dolardan işlem görüyordu ve son 24 saat içinde %12,82 oranında artış gösterdi.

Fiyattaki artış, token sahiplerinin sayısındaki artışla aynı zamana denk geldi ve yatırımcılar arasında artan bir ilgi olduğunu gösterdi. Kullanıcı tabanındaki bu genişleme, coin’in esnekliğini ve gelecekteki büyüme potansiyelini artırabilir.

Ancak, bu olumlu sinyallerin ortasında, ağ büyümesindeki düşüş endişeleri artırdı. PEPE ile daha az sayıda yeni adresin etkileşime geçmesi, potansiyel kullanıcılar arasında ilginin azaldığını gösterebilir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, tüccar duyarlılığı da değişmekteydi. Coinglass’a göre, PEPE’ye karşı kısa pozisyonlar hafifçe azalarak %54’ten %50’ye geriledi.