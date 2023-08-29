Kripto para piyasalarındaki negatif hissiyat büyümeye devam ediyor ve kurumsal yatırımcılar tedirgin. Son veriler endişe vericiydi. Bitcoin fiyatındaki aşırı satış sinyallerine rağmen alıcılar harekete geçmiş değil. Diğer taraftan son gelen veriler kurumsal ve nitelikli yatırımcılardaki satış eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Kurumsal Yatırımcılar Kripto Para Raporu

Kripto para yatırım ürünleri Mart ayındaki çöküşten bu yana ilk kez haftalıkta 168 milyon dolar çıkış gördü. Bu çıkış aradan geçen 5 ayın ardından en büyük rakamı temsil ediyor. Mart ayında bankaların iflas süreci kripto paraların aşırı satışlar yaşamasına neden olmuştu. Bitcoin fiyatı yeni zirveler yaptıktan sonra bu dönemde 20.000 doların bile altına indi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan çıkışlarda lider kripto para Bitcoin oldu. BTC fonlarından 149 milyon dolar çeken kurumsal yatırımcılar daha fazla düşüşün endişesini taşıyor. Ağustos ayındaki çıkışların toplamı 278 milyon dolar olurken işlem hacmi haftalıkta 1,3 milyar dolarda kaldı. Bu rakam yıllık ortalamanın da oldukça artında. Yani kripto paralardaki hacim eksikliği sadece CEX ve DeFi platformlarında değil ETP, Tröst, ETF cinsi ürünlerde de gözler görülür düzeydeydi.

Kripto Paralardan Kaçış

ABD’de Bitcoin için spot ETF onayı gittikçe zayıflıyor. Bu Cuma günü birçok başvurunun ilk cevabı SEC tarafından verilecek ve Grayscale davası sona ermediği için uzatma kararı bekleniyor. Son aylarda faaliyetlerin çoğunun gerçekleştiği Almanya ve Kanada’da 68 ve 61 milyon dolarlık çıkışlar yaşandı. Bu bölgedeki yatırımcılar da ABD bölgesindeki nitelikli yatırımcılarla aynı düşünmeye başlamış durumda.

Tüm olumsuzluklara rağmen 2023 yılı için net girişler 265 milyon doların üzerinde ve pozitif. Ancak bu şekilde çıkışlar devam ederse Eylül ayı bitmeden net pozitif tam tersine dönebilir.

Altcoinler arasında en büyük çıkış Ethereum (ETH) fonlarında oldu. Toplamda 17 milyon dolarlık çıkış gören ETH fonlarına karşılık XRP ve LTC fonlarına 500 bin dolar civarında girişler gördük. Ufak bir detaya dikkat çekmemiz gerekiyor bu çıkışların bir kısmın short pozisyon açılmasına olanak tanıyan fonlardan olduğu için %100 düşüş korkusunu yansıtmıyor olabilir.