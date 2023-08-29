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  •   Binance, Banco de Venezuela’yı Platformdan Kaldırdı: Yaptırımların Etkisi

Binance, Banco de Venezuela’yı Platformdan Kaldırdı: Yaptırımların Etkisi

Özet

  • Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, P2P ticaret hizmetinde Banco de Venezuela'yı ödeme yöntemi olarak kullanım dışı bıraktı. Bu hamle, uluslararası mali yaptırımlara uyum sağlama amacı taşıyor.
  • Bu adım, The Wall Street Journal'ın Binance'in uluslararası mali yaptırımları delmesine dair bir raporunun ardından geldi. Binance, bu nedenle yaptırım uygulanan bankaların kripto P2P ödeme seçeneklerini kaldırdı.
  • Binance'in bu kararının ardından diğer büyük kripto borsaları da yaptırım uygulanan Rus bankalarını ödeme seçeneklerinden çıkardı, bu da uluslararası yaptırımların kripto piyasasındaki etkisini gösteriyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
15:20
29 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, eşler arası (P2P) ticaret hizmetinde bir ödeme yöntemi olarak Banco de Venezuela’yı platformdan kaldırdı. Geçen hafta yaptırım uygulanan Rus bankalarına yönelik benzer hamlelerin ardından gelen bu adım, muhtemelen uluslararası mali yaptırımlara uyum sağlama çabalarının bir parçası.

Bir Rapor İle Gelen Hamle

Venezuelalı kullanıcılara göre Banco de Venezuela, Binance tarafından Rus bankalarının bu tür bir dizi kaldırılmasının ardından bu hafta P2P ödeme seçeneklerinden kaldırıldı. Bu adımın arkasındaki en belirgin neden 24 Ağustos tarihli Wall Street Journal’ın borsanın uluslararası mali yaptırımların delinmesine katıldığına ilişkin raporu.

Banco de Venezuela ülkedeki en büyük finans kuruluşlarından biri ve 2000’li yılların sonundan itibaren mevcut istatistiklere göre, yerel pazarda %11’in üzerinde payla üçüncü sırada yer aldı. 2009 yılında özel bir holding şirketi olan Grupo Santander tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında devlete satıldı. Venezuella’da 2014 ve 2017’deki protestoların bastırılmasına tepki olarak 2018 ve 2019 yıllarında ABD Hazine Bakanlığı tarafından Venezuella hükümet yetkililerine ve bağlı kurumlara yaptırımlar uygulandı.

Diğer Bankalar Hala Platform Listesinde

Yerel basında çıkan haberlere göre, Banesco, Banplus, BBVA Provincial ve diğerleri gibi özel Venezuela bankaları Binance’in P2P platformu listesinde yer almaya devam ediyor. Yaptırım uygulanan bankaların kripto P2P ödeme seçeneklerine dahil edilmesine ilişkin farkındalıktaki son artış, geçen hafta The Wall Street Journal’ın Tinkoff Bank ve Sberbank’ın Binance’de transfer yöntemi olarak yer aldığını ortaya çıkarmasıyla gün ışığına çıktı.

Aynı gün, Tinkoff ve Sberbank artık Binance P2P platformunda görünmüyordu ancak kendi marka renklerini temsil eden “sarı” ve “yeşil” renkli seçenekler kaldı. 25 Ağustos’ta gazeteciler Binance sözcüsüne atıfta bulunarak yaptırım uygulanan bankaların listeden tamamen çıkarıldığını doğruladı.

28 Ağustos’ta, diğer iki büyük kripto borsası OKX ve Bybit, yaptırım uygulanan Rus bankalarını ödeme seçeneklerinden çıkararak Binance’i takip etti.

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