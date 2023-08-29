Kripto para piyasası, güne yükseliş ile başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,2 değer kazanarak 26.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, gün içerisinde düşük oranalarda değer artışları kaydetti.

Kripto Para Piyasası Güne Yükseliş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 25.900 dolar fiyat seviyelerini aştı ve 26.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para biriminin gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetmesi ile birlikte kripto para piyasası güne yükseliş ile başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Ayrıca kripto para piyasasının 24 saatlik toplam işlem hacmi de %15’in üzerinde bir artış ile 23,76 milyar dolar seviyelerine yükseldi.

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Ethereum (ETH) 1640 dolar seviyelerinden, BNB 217 dolar seviyelerinden, XRP 0,51 dolar seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,26 dolar seviyelerinden Dogecoin (DOGE) 0,062 dolar seviyelerinden, Solana (SOL) 20,19 dolar seviyelerinden ve TRON (TRX) ise 0,076 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de düşüşe geçti. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 30 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi BTC‘nin güne yükseliş ile başlamasıyla birlikte gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri oldu. Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Bitcoin SV (BSV), Toncoin (TON), THORChain (RUNE) ve Algorand (ALGO) kaydettikleri son değer artışları ile birlikte piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, CoinMarketCap verilerine göre yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ancak kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın değer kayıplarına hız kesemeden piyasadan negatif ayrışan kripto varlıklar da oldu. Sui (SUI), Hedera (HBAR), Pepe (PEPE), Injective (INJ) ve Curve DAO Token (CRV) ise %3’leri aşan düşüşler kaydederek yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.