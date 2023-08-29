Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun NFT projesine yönelik ilk yaptırım kararı, kararın bu tanıma uyan ve SEC’in hedef listesinde yer alabilecek birçok NFT projesi için nasıl “sorunlu” olabileceğine dikkat çeken topluluk üyelerinin tepkisini çekti. NFT projelerinin menkul kıymet olarak değerlendirilmesi, NFT piyasasının ve regülasyonlarının geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor ve SEC’den daha fazla düzenleyici netlik talep ediliyor. Bu olay, NFT’lerin regülasyon sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

NFT Satışında Yasa İhlal Edildi İddiası

28 Ağustos’ta SEC, eğlence şirketi Impact Theory’i kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla suçladı. SEC’e göre, Founder’s Keys adı verilen NFT’ler “işe yatırım” niteliğinde satıldı ve şirketin satışlar yoluyla yaklaşık 30 milyon dolar topladığı iddia ediliyor. SEC, satılan NFT’lerin yatırım sözleşmeleri olduğuna ve menkul kıymet olarak nitelendirildiğine inanıyor. Dosyalama, firmanın NFT’leri kayıt olmadan sattığı için Menkul Kıymetler Yasasını ihlal ettiğini belirtti.

SEC’in kararına herkes katılmıyor. 28 Ağustos’ta SEC komisyon üyeleri Hester Peirce ve Mark Uyeda da SEC’in eylemine karşı muhalif açıklamalarını yazdılar. İkili, kararda atıfta bulunulan bir avuç şirket ve alıcı beyanının bir yatırım sözleşmesi oluşturan türden vaatler olmadığını savundu.

Buna ek olarak, komisyon üyeleri SEC’in “marka oluşturmak” ve ürünlerin yeniden satış değerini artırmak için belirsiz vaatler veren “saat, tablo veya koleksiyon” satıcılarına karşı rutin olarak yaptırım uygulamadığının altını çizdi. Bunun dışında, etkinlik topluluk üyelerinin birçok NFT projesinin SEC tarafından ortaya konan tanıma uyduğunu belirten tepkilerini tetikledi. Popüler NFT koleksiyonu Azuki’den bir araştırmacıya göre, bazı ayrıntılar “birçok” NFT projesi için geçerli olabileceğinden, dava önemli olabilir.

Diğer topluluk üyeleri, birçok NFT projesi kurucusunun Impact Theory‘e benzer şekilde potansiyel alıcıları teşvik eden ve proje başarılı oldukça kar vaat eden mesajlar yayınladığını paylaştı.

NFT Sonsuz Sayıda Varlık Anlamına Gelebilir

SEC’in NFT’lere karşı son eylemini NFT platformu Enjin’in baş hukuk sorumlusu Oscar Franklin Tan şöyle açıkladı:

“SEC kararının, yaratıcıları Web3 ekonomik ve sosyal modelleri yelpazesini denemekten alıkoymadığından emin olmalıyız. Tüm NFT’lerin menkul kıymet olduğunu ima etmek sorunludur çünkü NFT’ler bir teknolojidir ve bir grafikten bir sağlık kaydına ve bir arazi tapusuna kadar sonsuz sayıda şey anlamına gelebilir.”

Avukat ayrıca kafa karışıklığının her yerde olduğunu da paylaştı. Tan, kısa bir süre önce kendisine bir defilede katılım belgesi protokolü NFT vermenin yasa dışı olup olmadığının sorulduğunu söyledi. Tan, net kuralların olmamasının “yaratıcıları Web3 modellerini denemekten caydıracağına” ve alanın “Web3’ün tüm faydalarını” asla keşfedememesine yol açacağına inanıyor. Hukuk sorumlusu ayrıca SEC’den daha iyi bir düzenleyici netlik talep ederek çok sayıda olası model olduğunu ve “yaratıcıların bir yatırım ürünü yaratıp yaratmadıklarını merak etmek zorunda kalmamaları gerektiğini” söyledi.

Bu vaka, NFT’lerin menkul kıymet olarak değerlendirilmeye yaklaştığı ilk vaka değil. ABD’li bir yargıç 22 Şubat’ta verdiği bir kararda NBA Top Shot NFT‘lerinin “yatırımcılar ve organizatör arasında bir yatırım sözleşmesi oluşturmak için yeterli bir yasal ilişki” yaratabileceği için menkul kıymet olarak nitelendirilebileceğini söyledi.