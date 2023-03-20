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Binance Yeni Özelliğini Bugün Yayına Aldı! Telefonları Kontrol Edin!

Binance borsası Türk kripto para yatırıcıları için de o özelliği gecikmeden yayına aldı.
16:41
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından kral kripto para borsası Binance bugün Türkiye’deki yatırımcıları ilgilendiren önemli bir güncelleme yaptı. Kripto paralar yükselirken yatırımcıların işini daha da kolaylaştırmak için Binance Feed alanı Türkçe olarak da yayına alındı. Uygulamadaki bu bölüm ne işe yarayacak? Yatırımcıları neden ilgilendiriyor?

İçerik Rehberi

Binance Feed

Uygulamaya eklenen bu bölüm çok sayıda haber kaynağından beslenecek. İçerik oluşturucuların yayınlarının Binance Feed bölümünde derlenmesiyle birlikte kullanıcılar borsada işlem yaparken bir yandan gündeme dair gelişmeleri takip edecek. Uygulamayı İngilizce olarak kullanan yatırımcılar daha önce bu bölümün diğer ülkelerdeki Binance kullanıcıları için aktifleştirildiğini zaten biliyor. İlk olarak Ekim 2022 tarihinde mobil uygulamada yayına alınan bu özellik Kasım 2022 tarihinde web sitesine de entegre edildi. Bugünü itibariyle de Türk kullanıcılara Türkçe olarak açıldı.

Kullanıcı davranış ve ilgi alanlarına göre Türk içerik üreticilerinin farklı içeriklerini ön plana çıkartan Binance Feed, Türkiye’deki Binance kullanıcıları için Türkçe kullanılacak. Binance Feed kullanımı için kullanıcıların önce uygulamayı güncellemesi gerekecek.

Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez şunları söyledi;

“Henüz yalnızca birkaç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren Binance Feed’i Türkiye’deki kullanıcılarımıza kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Binance Feed ile kripto dünyasına ait haberleri, konuları veya takip ettiğiniz kişilerin öneri ve görüşlerini Binance uygulaması ya da web sitesi üzerinden hızlıca görebileceksiniz”.

Ayrıca içerik oluşturucular başvuru yaparak bu bölümde yayınlarının borsa kullanıcılarına ulaşmasını sağlayabilir. Elon Musk’ın Twitter’ı her şeyin uygulaması haline dönüştürme niyeti malum bugün de Binance tarafından atılan bu adım borsa uygulamasının bir portala dönüştüğünü gösteriyor. Gelişim bu hızla devam ederse önümüzdeki aylarda daha büyük yenilikler görebiliriz.

Binance

Özellikle FTX çöküşüyle birlikte borsalar arasındaki hacim dağılımı çoğu gün %50 Binance diğerleri şeklinde. Vadeli işlemlerde de durum pek farklı değil. 2017 yılında uygulamanın ilk Çince versiyonunu kullanan Türk yatırımcılar bugün Türkiye merkezli bir Binance şubesine bile sahip. Diğer taraftan likidite daha yoğun olduğu için birçok yatırımcı Binance global versiyonunu da kullanıyor.

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