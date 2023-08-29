Son 2 yıldır kripto para yatırımcıları için makro ekonomik verilerin önemi ciddi anlamda arttı. Bunlar Fed’in hamleleri için sinyaller olarak kabul ediliyor. Biraz önce de istihdam konusunda kritik bir verinin açıklandığını gördük. Verinin ardından BTC yaklaşık 100 dolarlık artış yaşadı. Keskin bir yükselişi tetiklemese de gelen veri olumluydu.

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Kripto Paralar Yükselebilir

Pazar günü paylaştığımız haftanın önemli gelişmeleri uyarında JOLTS verisinde dikkat çekmiştik. İstihdam tarafı için oldukça önemli olan bu veri kripto paraların lehine olacak şekilde beklenti altı açıklandı. Aşağıdaki grafikte net biçimde gördüğünüz üzere açık iş pozisyonlarının sayısı istikrarlı biçimde düşüyor. Bugün de 9,793M beklentisine karşın verinin yaklaşık 1M aşağıda 8,827M olarak açıklandığını gördük.

Amerika Birleşik Devletleri’nde açık işler, ayın son iş gününde açık olan (doldurulmamış) tüm pozisyonları ifade eder. JOLTS, ABD işgücü piyasasındaki karşılanmamış işgücü talebini değerlendirmektedir. Bu verinin düşüyor olması kripto paraların lehinedir. İstihdamın zayıflamasını enflasyonla mücadele için kilit noktalardan biri olarak gören Fed bugünkü veriden memnun olabilir. BTC fiyatı 17:08 itibariyle 26.180 dolardan alıcı buluyor. İlerleyen saatlerde yaşanacak olası yükselişin gerekçesi JOLTS verisi olarak gösterilebilir. Ancak kriptodaki genel düzenleyici baskı ve negatiflik de hesaba katılmalı.