En Kapsamlı Solana (SOL) Analizi! SOL Coin Kaç Dolar Olacak, Düşecek Mi?

Özet

  • SOL Coin fiyatı yakında 17 dolara düşebilir.
  • Eğer desteği kaybederse 8-11 dolar bölgesine kadar satışlar hızlanabilir.
  • Kısa vadeli grafikte ölüm kesişmesi düşüş anlatısını destekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
18:00
29 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2021 boğa sezonunun en popüler akıllı sözleşme platformlarından biri Solana oldu. NFT coşkusu da bunu besledi. Ucuz ve hızlı olması nedeniyle çok sayıda yatırımcının en az bir kez işlem yaptığı Solana ağı şimdi 10’un üzerinde rakibe sahip. Üstelik FTX’in çöküşü nedeniyle en büyük maddi destekçisini de kaybetmiş oldu. Bu durum Binance borsasının iflas edip BNB Chain’in hayatına devam etmeye çabalamasına benziyor. Fakat FTX’in resmi ağı olmadığı için durum tam olarak böyle değil.

Solana Yorum

Solana’nın fiyatı 20 dolarda kritik bir değer ulaştı. Günlük grafik, EMA’larda bir death cross oluştuğu için daha fazla kayba işaret ediyor. 32 dolardan 20 dolara kadar düşen fiyat genel piyasa negatifliğinden fazlasıyla etkilendi. Hem 4 saatlik (4H) hem de günlük grafiklerde kısa vadeli düşüş eğilimini güçlendiren okumalar yatırımcıları bir sonraki desteğe bakmaya itiyor.

Solana’nın düzeltici hareketinin sürekliliği, 50 haftalık EMA’nın ek bir direnç olarak eşlik ettiği yaklaşık 27,5 dolar bölgesi aşılmadığı sürece devam edebilir. Düşüşün devam ettiği senaryodaysa 17 dolara kadar satışların devam etmesini sağlayacak. Eğer bu destek bölgesi korunabilirse kısa vadeli satışların ardından fiyatın toparlanma fırsatı olabilir.

SOL Coin Fiyat Tahmini

Solana‘nın 17 dolardaki desteği kaybetmesi halinde yeniden 8 dolara kadar devam edebilecek bir düşüş süreci başlayacak. Bu durumda BTC fiyatının da 23.500 dolar aralığına düştüğünü görebiliriz. Çünkü satışların 17 dolar altında hızlanması için genel piyasa hissiyatındaki negatifliğin de bunu desteklemesi gerekecek. Taban desteği 8-11 dolar arasında, bunun altındaysa 5 dolar desteği bulunuyor.

BTC paritesinde SOL Coin 0,0008227 desteğini kırdı. Bu da kayıpların BTC karşısında arttığını gösteriyor. Düşüş sürerse BTC paritesinde 0,000695 seviyesine iniş görebiliriz. MACD çizgilerinin yükselişe geçmesine rağmen, MACD histogramı üç hafta boyunca düşüş gösterdi ve RSI nötr bölgede kaldı. Bu da BTC’ye karşı aşağı yönlü hareketin devam edeceğini gösteriyor.

Elbette teknik analiz gelecekten haber vermez ancak mevcut aşırı satış dalgasının devam ediyor oluşu SOL Coin için iyi bir yol haritası çizmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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