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  •   Büyük Optimism Kilit Açılışı İçin Son 12 Saat: OP Grafik Analizi

Büyük Optimism Kilit Açılışı İçin Son 12 Saat: OP Grafik Analizi

Özet

  • Layer-2 ölçeklendirme çözümü olan Optimism ağının token'ı OP kilit açılışına son 12 saat kaldı.
  • Yarın (30 Ağustos) saat 07:00'da açılacak olan token'ların toplam değeri 34,79 milyon dolar ve toplam arzın %3,4'üne denk geliyor.
  • Tüm bu gelişmelerle birlikte grafik üzerinde dikkat çeken bir formasyon OP fiyatı için olumlu bir senaryoya işaret ediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:20
29 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Hem uzun vade yatırımcıları hem de günlük işlem yapan kullanıcıları ilgilendiren en büyük haber konularından bir tanesi de şüphesiz token kilit açılışlarıdır. Token kilit açılışları kısaca oluşturulan kripto varlığın arz ve talep dengesini sabitleştirmek için kullanılan bir önlemdir. Bu hafta ise kripto para piyasasını yakından ilgilendiren önemli token kilit açılışları olacak ancak bu yazımızda Ethereum ekosisteminin en önemli Layer-2 blockchain ağlarından olan Optimism token kilit açılışını inceleyeceğiz.

OP Kilit Açılımı İçin Son 12 Saat

Token kilit açılış verilerini paylaşan Token Unlocks verilerine göre bu hafta kripto para piyasasında 138 milyon dolardan fazla değere sahip token kilit açılışı olacak. Layer-2 ölçeklendirme ağı Optimism ise yarın gerçekleşecek olan token kilit açılışıyla 34.79 milyon dolarlık token’ı piyasaya sürecek.

Yarın (30 Ağustos) sabah saat 07.00’da gerçekleşecek olan etkinlikte açılıcak olan token miktarı OP token’ın toplam arzının %3.4’üne denk geliyor. Saatler kalan etkinliği için yatırımcılar merakla beklerken OP token’ı yazının yazıldığı sırada 1,43 dolardan işlem görüyor.

OP Grafik İncelemesi

4 saatlik grafikte Haziran ağının ortasından beri devam eden kanal formasyonu yalnızca bir ayı tuzağının ardından yoluna devam ediyor. Şu sıralar kritik bir noktada olan fiyat için token kilit açılışının bu durumu nasıl etkileyeceği merak konusu oluyor. Beklentinin satıldığı ve token kilit açılışından sonra fiyatın yükselebileceğini de hatırlatmakta fayda var.

OP için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri ise sırasıyla; 1,38 / 1,17 ve 1,04 dolar seviyeleridir. Özellikle 1,38 dolar seviyesi hem kanal formasyonu hem de daha önce de çalışmış bir destek olduğu için önemle takip edilmeli. OP için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 1,63 / 1,81 ve 2,05 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 1,63 dolar seviyesi 4 saatlik EMA 200 ortalamasının üstünde olduğu için önem arz ederken 2,05 dolar seviyesinin geçilmesi durumunda kanal formasyonu çalışır ve önemli bir fiyat yükselişi gerçekleşebilir.

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