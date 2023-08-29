Teknolojinin sürekli gelişen ortamında, bu yıl yapay zekanın (AI) geliştirilmesi ve uygulanmasında benzeri görülmemiş bir artışa tanık oldu. Bu hızlı genişleme, OpenAI’ın ChatGPT’sinin parlayan bir örnek olarak öne çıktığı dikkate değer Büyük Dil Modellerinin (LLM’ler) ortaya çıkmasına yol açtı. Çok yönlülüğüyle tanınan ChatGPT, içerik oluşturmadan kodlamaya ve karmaşık konuları basitleştirmeye kadar bir dizi görevde kendine yer buldu.

Özellikle, ticaret ve yatırım alanına entegrasyonu da dikkat çekici oldu. Hem kripto para hem de hisse senedi piyasalarındaki yatırımcılar, finansal öngörüler ve hatta belirli varlıklara ilişkin tahminler için giderek daha fazla ChatGPT’ye yöneliyor.

Bitcoin Fiyatı 2024 Yılında Ne Olur?

Bu bağlamda, The ₿itcoin Therapist olarak bilinen bir kripto meraklısı, 27 Ağustos’ta 2024, 2028, 2032 ve 2050 dahil olmak üzere birkaç belirli yılda Bitcoin (BTC) fiyatını tahmin etmek için ChatGPT’ye başvurdu.

İlginç bir şekilde, AI chatbot’u BTC fiyat tahminlerinde önemli ölçüde yükselişe geçti, ancak her tahmin için hem iyimser hem de muhafazakar senaryolar sundu. Bu senaryoların her ikisini de dikkate alan ChatGPT, Bitcoin’in 2024 yılında 20.000 dolar ile 150.000 dolar arasında işlem görmesini bekliyor. Bot yanıtında, yukarı yönde, lider kripto para biriminin “potansiyel olarak büyüme eğilimini sürdürebileceğini ve 2024 yılına kadar 50.000 dolar ile 150.000 dolar veya daha yüksek bir fiyat hedefine ulaşabileceğini” söyledi.

Bu büyüme esas olarak kurumsal ve ana akım benimsemenin yanı sıra olumlu kripto piyasası duyarlılığı ile beslenecektir. Öte yandan, yeni piyasa dalgalanmaları ve düzenleyici zorluklar BTC’nin büyümesini yavaşlatabilir ve dalgalanmaya neden olabilir. ChatGPT, bu senaryoda “fiyat aralığının 20.000 dolar ile 50.000 dolar civarında olabileceğini de ekledi.

Bitcoin 2028, 2032 ve 2050 Fiyat Tahminleri

Uzun vadeli büyüme söz konusu olduğunda, ChatGPT BTC’de daha da büyük bir yükseliş bekliyor. Daha önce bahsedilen katalizörlere dayanarak, AI aracı Bitcoin’in 2028 yılına kadar 100.000 ile 500.000 dolar arasında değişmesini öngörüyor. ChatGPT, büyümesinin teknolojik sorunlar ve düzenleyici kısıtlamalarla sınırlandırılmaması durumunda bu aralığın 20.000 dolar ile 100.000 dolar arasında daralacağını da söyledi.

2032 yılına kadar, önde gelen kripto varlığı, en iyi yükseliş koşulları varsayıldığında 1 milyon dolara ve 2050 yılına kadar 5 milyon dolara ulaşabilir. Diğer taraftan, ChatGPT’nin 2032 ve 2050 için en düşük BTC tahmini 20.000 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yukarıdaki tahminlerin yalnızca yapay zeka teknolojisine dayandığını ve çeşitli faktörlerle şekillenecek olan kripto piyasalarının geleceğinin belirsizliğini koruduğu göz önünde bulundurulduğunda çekinceyle yaklaşılması gerektiğini belirtmek önemli olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.