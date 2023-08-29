Iris Energy, 10 Milyon Dolarlık Nvidia GPU Yatırımıyla Güçleniyor

Özet

  • Iris Energy, Nasdaq'ta listelenen bir şirket ve Bitcoin madenciliği ile yenilenebilir enerjiyi birleştiriyor.
  • 248 adet son teknoloji Nvidia H100 GPU satın alarak yapay zeka ve bulut bilişim alanlarına yatırım yapıyor.
  • Şirket, düşük maliyetli yenilenebilir enerji kaynaklarının yakınında modüler veri merkezleri kurarak Bitcoin madenciliği operasyonlarına odaklanıyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
21:00
29 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Nasdaq’ta listelenen Iris Energy, Bitcoin madenciliğine odaklanan ana işine ek olarak üretken yapay zeka alanındaki fırsatları keşfetmeye çalışırken 10 milyon dolar karşılığında 248 adet son teknoloji Nvidia H100 GPU satın aldı. Nvidia, Iris Energy’nin yapay zeka gereksinimlerini karşılamak için GH200 Grace Hopper Superchip’i tanıtarak bu alandaki büyümeyi destekliyor.

Şirket Yapay Zeka Sektörüne Hizmet Verecek

Firma 248 GPU’nun önümüzdeki aylarda teslim edilmesini bekliyor ve donanımı bulut bilişim alanındaki fırsatlara hizmet etmek üzere kullanmayı planlıyor. Iris Energy kurucu ortağı ve eş CEO’su Daniel Roberts, şirketin mevcut veri merkezlerini üretken yapay zeka bilgi işlem gereksinimlerine hizmet etmek için kullanmak istediğini söyledi.

“Sürdürülebilir bilgi işleme olan talebin ortadan kalkmayacağına inanıyoruz ve ister Bitcoin madenciliği için ASIC’ler, ister üretici yapay zeka ve ötesi için GPU’lar olsun, daha geniş sektörde devam eden büyümeyi yakalamak için benzersiz bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz.”

Iris Energy rüzgâr, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerjinin bol olduğu bölgelerde faaliyet gösteriyor ve modüler veri merkezlerini Bitcoin için paraya dönüştürülecek düşük maliyetli fazla yenilenebilir enerji kaynağının yakınına kuruyor.

Halving’den Önce 50 Milyon Dolarlık Yatırım

Iris Energy web sitesine göre, Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Canal Flats, Mackenzie ve Prince George’un yanı sıra Teksas’taki Childress tesisi de dahil olmak üzere dört büyük veri merkezi madencilik tesisine sahip. Genesis Digital Assets Limited’in Ağustos 2023’te İsveç’te yakındaki Porjus Hidroelektrik Santralinden gelen bol miktarda güçle çalışacak yeni bir veri merkezi açmasıyla, yenilenebilir enerjiyle çalışan Bitcoin madencilik operasyonları yatırım çekmeye devam ediyor.

Bu arada Blockstream kısa süre önce, Bitcoin’in 2024’teki bir sonraki halving olayından önce BTC madencilik donanımını satın almak, depolamak ve daha sonra satmak için resmi bir yatırım notunda 50 milyon dolara kadar para toplama niyetini açıkladı. GPU donanım üreticisi Nvidia da yapay zeka destekli araçların ve yapay zeka hesaplamalarının yükselişinden önemli bir rüzgâr gördü ve toplam piyasa değeri Mayıs 2023’te 1 trilyon doları aştı.

Nvidia ayrıca kısa bir süre önce, büyük dil modelleri, tavsiye sistemleri ve vektör veritabanları da dahil olmak üzere karmaşık üretken yapay zeka iş yüklerini işleyebileceği söylenen yeni nesil GH200 Grace Hopper Superchip’i tanıttı.

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