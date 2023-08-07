Ark Invest’in eski başkanı Chris Burniske, kripto para biriminin yeni bir boğa piyasasına girmeye hazırlandığı yönündeki çağrısını yineledi. Placeholder’ın ortağı ve Ark Invest’in eski kripto başkanı Burniske, kripto para alanının eskisinden daha güçlü çıkmaya hazır olduğunu söylüyor.

Kripto Paralarda Yükseliş Beklentisi!

Kripto para piyasalarının önde gelen ismi Chris Burniske, piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin’in (BTC) Kasım 2019 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara atıfta bulunarak, piyasaların eskisinden daha iyi bir konuma gelebileceğini belirtti. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Her etki zıt ve eşit bir tepki doğurur: Newton’un 3. yasası kültürel hareket için de geçerlidir. Düzenleyici baskı mı? Piyasa karşılık verir ve yasal netlik kazanır. İnsanlar zorla mı satıyor? Bir kısım yatırımcılar satın alıyor.

Bununla birlikte lider kripto para birimi olan Bitcoin, dünya devi şirket BlackRock’un spot ETF başvurusu ile harekete geçmişti. BlackRock’un ETF başvurusu henüz SEC tarafından değerlendirilme sürecinde. Uzmanlara göre ETF’nin olumlu sonuçlanması piyasalara yeniden yükselişi getirebilir.

Bitcoin’e Fed Etkisi!

Yatırımcı daha önce yaptığı açıklamalarda piyasalar yeni bir boğa evresine girmeden önce hafif bir düzeltme çağrısında bulunmuştu. Çağrının hala sahnede olduğunu ve yakın gelecekte fiyatlar düşerse, bunun bir sonraki döngüyü sürmek isteyen kripto boğaları için son büyük giriş noktası olabileceğini belirtti. Uzman isim Burniske açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: