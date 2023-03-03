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  •   Yatırımcı Buna Hazır Olsun! XRP İçin Kritik Süreç Başladı! Bu Para Nereye Gidiyor?

Yatırımcı Buna Hazır Olsun! XRP İçin Kritik Süreç Başladı! Bu Para Nereye Gidiyor?

XRP kripto para dünyasının en büyük bilmecelerinden birisi. SEC ile yaşadığı bitmek bilmeyen dava ise her gün başka olayları beraberinde getiriyor.
15:50
3 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cuma günü kirpto varlık piyasası, Silvergate Capital için artan derleme nedeniyle kırmızı endeksler görerek güne başladı. Ripple’ın ABD SEC tarafından menkul kıymet olarak talep edilen yerel kriptosu XRP, diğer büyük altcoinlerle birlikte bir fiyat düşüşü kaydetti. Bununla birlikte, kripto balinaları artan volatilitenin ortasında hala daha fazla XRP kaydırmaya çalışıyor gibi görünüyordu.

Balinalar XRP Çılgınlığına Mı Başlıyor?

Dünyaca ünlü kripto para izleme aracı WhaleAlert tarafından sağlanan verilere göre, 290 milyondan fazla XRP token’ı (yaklaşık 106 milyon dolar değerinde) balinalar tarafından birden fazla işlemde hareket ettirildi. Bununla birlikte, izleyici tarafından kaydedilen en büyük tek işlem, bilinmeyen bir cüzdan adresinden diğerine yaklaşık 140 milyon XRP (yaklaşık 53,4 milyon dolar değerinde) taşımak olmuştur.

Araştırdıkça, Balina adreslerinin yaklaşık 75 milyon XRP’yi (yaklaşık 28,5 milyon dolar değerinde) ellerinden çıkarmak için çeşitli kripto borsalarına taşıdığı görülebilir. Bir balina, 16,37 milyon dolar değerinde 43 milyon XRP token’ını Bitstamp kripto borsalarına taşıyarak ellerinde bulunan XRP’leri azaltmaya devam etti.

Ripple Kayıpları Artıyor Mu?

Piyasa tarafında, XRP fiyatı son 30 gün içinde sürekli bir düşüş gösterdi. XRP fiyatı aynı dönem incelendiğinde değer olarak ise neredeyse %9 oranında düştü. En büyük 10 kripto varlığı arasında üçüncü en büyük kaybeden olarak dikkat çekti. Bununla birlikte, Ripple’ın yerel token’ının fiyatı, ABD SEC tarafından başlatılan yasal savaşla karşı karşıya kalmasına rağmen genel bazında %8 oranında artış gösterdi.

XRP fiyatı son 24 saatte %3’ün üzerinde düşüş gösterdi. Yazım saatine göre ortalama 0,365 dolar fiyatla işlem görmeye devam ediyor. 24 saatlik işlem hacmi %21 artarak 1,08 milyar dolara ulaştı. Ancak, balinalar bu XRP fiyat düşüşünü kullanmaya devam etti. En büyük balina, birden fazla işlemde yaklaşık 75 milyon XRP (yaklaşık 28,7 milyon dolar değerinde) biriktirdi. İzleyici tarafından kaydedilen en büyük birikim işlemi, Bitso kripto borsasından 16,55 milyon dolar değerinde 43,6 milyon XRP eklemek oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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