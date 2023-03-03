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Bir Banka İlk Defa Bunu Yapıyor! Kripto Paraların Geleceği İçin Önemli!

Kripto para dünyası için yeni bir dev doğuyor olabilir. Önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.
12:19
3 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları fiyattan bağımsız şekilde bazı tarihi adımlar görüyor. Son hamle fazlasıyla ses getirdi. Dünyanın en zengin isimlerinden olan Warren Buffet tarafından desteklenen NuBank’ın Polygon ağında bastığı altcoinden (NuCoin) bahsetmiştik. Kısa süre önce farklı bir bankadan yeni bir hamle geldi.

Bitcoin ile Entegre Banka

Xapo Bank, Bitcoin tabanlı Lightning Network‘ü entegre ettikleri müjdesini verdi. Facebook yeni adıyla META’nın eski kripto direktör David Marcus tarafından yönetilen girişim Lightspark ile ortaklık kuran banka önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Cebelitarık lisanslı özel banka aynı zamanda kripto para saklama hizmetleri de veriyor. Bu alan kripto saklama hizmetlerinin şartlarının gelecekte ağırlaşmasını bekleyen ve riski seven yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Erken dönemde kurumsal olarak kripto saklama hizmeti veren kuruluşların zamanla artması ve çoğu borsanın saklama hizmeti noktasında buralardan yararlanması bekleniyor.

SEC başkanı dün kripto saklama hizmeti koşullarını çoğu borsanın sağlayamayacağını söyledi. Peki bankalar bu hizmeti borsalara verirse nasıl olur? Bu yatırımcıların daha güvenli işlem yapmasını sağlar, Hali hazırda itibari paraların saklanması borsaların bankalarla ortak yürüttükleri bir operasyon. O halde kripto paralar için de aynı şeyi yapabilirler.

Xapo Bank Bitcoin

Bir basın açıklamasına göre, Xapo Bank kullanıcıları artık Lightning ödemelerini kabul eden herhangi bir satıcıda 100 dolara kadar olan küçük alışverişler için yüksek işlem ücretlerine ve uzun blockchain onay bekleme sürelerine maruz kalmadan anında ödeme yapabilecek. Entegrasyon aynı zamanda Xapo’nun yapmayı hedeflediği geleneksel finans ve kripto arasındaki boşluğu da dolduracak. Xapo Bank platformu, 100.000 dolar depozito garantili hesaplarda ABD doları üzerinden yıllık %4,1 faiz oranı sunuyor ve yakında Bitcoin üzerinden %1’e kadar faiz oranı sunacak.

2013’te soğuk cüzdan hizmeti vermek için 30 bin BTC rezervle başlatılan Xapo 2019 yılında bankacılık lisansı aldı. Visa ve Mastercard’ın ana üyeliğinin yanı sıra SWIFT üyeliği de alındı. Böylece Xapo tam teşekküllü bir bankaya dönüştü. Belki de Silvergate gibi aktörlerin ortadan kalkmasıyla birlikte Xapo kripto borsalarının yeni bankacılık ortağı olabilir. Bu olmasa bile Xapo tek başına kriptoyu geniş kapsamlı destekleyen, lisansları tam bir kuruluş ve gelecekte ciddi bir pazar payı hedefliyor.

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