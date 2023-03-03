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Malumun İlanı! Bu Altcoin’in Yatırımcılarının Yüzde 95’inden Fazlası Karda!

Kripto para piyasasının çoğunluğu son günlerde kayıplar vererek yılın başından bu yana elde ettikleri kazanımlarının bir kısmını kaybetmiş olsalar da bir altcoin'in yatırımcılarının neredeyse tamam karda.
10:31
3 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının çoğunluğu son günlerde kayıplar vererek yılın başından bu yana elde ettikleri kazanımlarının bir kısmını kaybetmiş olsalar da viral yapay zeka (AI) tabanlı sohbet robotu ChatGPT’nin popülaritesiyle sıçrayan AI altcoin’lerinin güç göstermeye devam ettikleri görülüyor. Veriler popüler AI altcoin’lerinden biri olan Fetch.ai‘nin (FET) yatırımcılarının büyük bir kısmının karda olduğunu ortaya koyuyor.

Fetch.ai Yatırımcılarının Yüzü Gülüyor

Kripto analiz şirketi IntoTheBlock’un sağladığı verilere göre Fetch.ai yatırımcılarının yüzde 96’sı mevcut fiyatlarla karda. Veriler, ayrıca FET yatırımcılarının yalnızca yüzde 3’ünün zararda ve yüzde 1’inin başabaş yani ne zararda ne de karda olduğunu gösteriyor.

Öte yandan yatırımcıların yüzde 99’unun bir yıldan uzun zamandır FET tuttuğu, yalnızca yüzde 1’inin 1 ila 12 aydır FET tuttukları görülüyor. Bu, yatırımcıların yapay zeka tabanlı altcoin projesine güven duyarak ona uzun vadeli bir yatırım olarak baktıkları anlamına geliyor.

FET Fiyat Analizi

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre FET, gün içinde kaydettiği yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 0,4369 dolardan işlem görüyor. Aynı zaman diliminde Bitcoin’in de yüzde 4’ün üzerinde düşmüş olması göz önüne alındığında yapay zeka tabanlı altcoin’deki düşüşün normal hatta çoğu altcoin’e göre sınırlı olduğu söylenebilir.

Veriler, FET’in son 7 günde yüzde 0,16 gibi oldukça düşük bir oranda değer kaybettiğini, son 30 günde ise yüzde 60’ın üzerinde değer kazandığını gösteriyor. Popüler altcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 1,19 dolarla 8 Eylül 2021 tarihinde kaydedildi. Güncel fiyatlarla FET, kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 63,34 altında fiyatlanıyor.

Fetch.ai protokolünün gerçek dünyadaki endüstriyel uygulamalar için Web3 teknolojisinin araştırılması ve geliştirilmesine adanmış bir vakıf kurmak üzere Alman elektronik devi Bosch ile ortaklık kurduğunu duyurulmasının ardından geçen hafta FET fiyatının yükseldiği görülmüştü. Kripto para balinalarının artan ilgisi gibi yapay zeka platformunu çevreleyen diğer olumlu gelişmelere ek olarak, duyuru ve ardından gelen fiyat artışları Fetch.ai‘nin ilerlemesine ve ay içinde yakından takip edilmesi gereken en iyi beş yapay zeka altcoin’inden biri olmasına yardımcı oldu.

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