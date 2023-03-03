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En büyük köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE), önemli bir metrikte altcoin piyasasının geri kalanından daha iyi performans gösteriyor. Blockchain analiz şirketi IntoTheBlock, DOGE yatırımcılarının daha büyük bir yüzdesinin diğer altcoin yatırımcılarına kıyasla yeşil renkte yani karda olduğunu bildirdi.

Dogecoin Yatırımcılarının Yüzü Gülüyor

IntoTheBlock analistleri yaptıkları yeni bir bildirimde, DOGE yatırımcılarının en az yüzde 40’ının sürekli olarak suyun üzerinde kalarak karlı tarafta kaldıklarını ve köpek temalı kripto paranın yatırımcılarının yüzde 60’ının en son 2015 yılında zarar gördüklerini bildirdi:

DOGE Ordusu, koltuklarınıza sıkıca tutunun! Karda olan DOGE yatırımcılarının nadiren yüzde 40’ın altına düştüğünü biliyor muydunuz? Aslında Dogecoin en son 2015 yılında yatırımcılarının yüzde 60’ından fazlasının zararda olduğunu görmüştü. Diğer altcoin’leri ayı piyasalarında genellikle yüzde 90’dan fazla kayıp yaşadığı düşünüldüğünde bu etkileyici bir sonuç.

Litecoin Yatırımcılarının Çoğunluğu da Karda

IntoTheBlock’taki analistleri ayrıca Litecoin‘in (LTC) etkileyici bir yükselişe geçtiğini ve bunun da yatırımcılarının çoğunun suyun üzerinde kalmasıyla sonuçlandığını belirterek “Litecoin, yatırımcılarının karında artış gördü ve şu anda yatırımcıların yüzde 52,89’dan fazlası karda! Bu gösterge potansiyel dip ve tepe oluşumları hakkında çok şey söyleyebilir, o yüzden yakından incelemek gerekiyor.” ifadelerini kullandılar.

IntoTheBlock, Litecoin yatırımcılarının etkileyici bir yatırım getirisi gördüklerini de ekledi ve geçmişte Litecoin yatırımcılarının yüzde 85’inin zararda olduğu dönemler olduğuna işaret etti:.

LTC için tarihi dip seviyelerini, yatırımcıların yaklaşık yüzde 85’inin zararda olduğu dönemler olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu 2015, 2018, 2019, 2020 ve en son 2022’de gerçekleşti. Peki, buradan yükseliş mi başlayacak?

IntoTheBlock, yatırımcıları LTC‘nin tekrar düşebileceği konusunda da uyardı. Ancak grubun analistleri, Litecoin‘in son rallisinin altcoin’in geleceği için iyiye işaret olduğunu ifade ederek şunları söyledi: