Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Oradaki Kriz Bitcoin ve Altcoin’leri Düşürdü! Tehlike Çanları Çalıyor!

Oradaki Kriz Bitcoin ve Altcoin’leri Düşürdü! Tehlike Çanları Çalıyor!

Kripto bankası Silvergate Bank'ın çatı şirketi Silvergate'in tüm kripto para piyasasına gönderdiği şok dalgaları Bitcoin ve altcoin'leri düşürdü. Bitcoin ve altcoin'ler neden düşüyor, gelin daha yakından bakalım.
08:06
3 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto bankası Silvergate Bank‘ın çatı şirketi Silvergate, tüm kripto para piyasasına şok dalgaları gönderdi. Şirket, bir ‘güven krizi’ ile karşı karşıya olduğu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yıllık sunulan 10-K raporunu geciktireceğini açıkladı. Bu gelişme kripto para piyasasında büyük bir satış baskısını tetikledi. Son birkaç saat içinde Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 50 milyar dolardan fazla yatırımcının servetini erozyona uğrattı.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 4,9 düşüşle ve 431 milyar dolar piyasa değeriyle 22 bin 335 dolardan işlem görüyor. Öte yandan altcoin’lerin çoğunun çok daha sert fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya oldukları görülüyor.

En büyük altcoin Ethereum (ETH), yüzde 5’in üzerinde düşüşle bin 564 dolardan el değiştirirken, Polygon (MATIC), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT) ve Solana (SOL) gibi diğer popüler altcoin’ler gün içinde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında düşmüş durumdalar.

Son hareketle birlikte, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı ABD hisse senedi piyasasından bir tür ayrışma göstermiş oldu. Çünkü Nasdaq Composite, 2 Mart’ta günü yüzde 0,73 oranında yükselişle kapatmıştı.

Kripto para sektöründeki pek çok kişi Silvergate’in iflasını duyuracağı üzerinde duruyor. Bazıları ise Silvergate’in kripto para borsası FTX’in izinden gitmeyeceğine dönük spekülasyonlar yapıyor.

Kripto Para Şirketleri Silvergate Bank’tan Uzaklaşıyor

Silvergate’i çevreleyen gelişmeler, kripto para sektöründeki ortaklarından hızlı bir tepkiyi tetikledi. ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, ABD doları konusunda bankacılık ortağı olarak Silvergate’i bıraktı ve rakibi Signature Bank’ı seçti.

En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olan MicroStrategy, Silvergate’de mevduatı olmadığını açıkladı. Twitter’daki bir mesajda Microstrategy şunları kaydetti:

Silvergate’te 2025’in 1’nci çeyreğine kadar ödenmesi gereken vadesi gelmemiş bir kredimiz var. Silvergate’in mali durumuna ilişkin endişeler var. Merak edenler için kredi Silvergate’in iflası ya da ödeme güçlüğü nedeniyle erkenden kapatılmayacak. BTC teminatımız Silvergate’te tutmuyoruz ve Silvergate ile başka bir finansal ilişkimiz yok.

Öte yandan Silvergate’in hisseleri 2 Mart’ta yüzde 57 gibi şaşırtıcı bir oranda düştü. Bankanın hisselerinin yıllık grafikte yüzde 95’in üzerinde düştüğü görülüyor. SEC’e sunulması gereken rapordaki gecikme ve iflas şüphelerinin ortasında bankacılık devi JPMorgan da Silvergate hisseleri için notunu nötrden zayıfa düşürdü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
Shiba Inu Yatırımcısını Zengin Edecek Mi? 2023 Sonu Tahmini İki Farklı Makineden Geldi!
2023’de Yıldızı Parladı! Bir Ayda Yüzde 40 Kazanç! Altcoinde Ralli Sürecek Mi?
2023’de Yıldızı Parladı! Bir Ayda Yüzde 40 Kazanç! Altcoinde Ralli Sürecek Mi?
Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?
Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Mart Ayı Bu Altcoinlere Yaramadı! 5 Kripto Paraya Dikkat!
Mart Ayı Bu Altcoinlere Yaramadı! 5 Kripto Paraya Dikkat!
Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!
Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023