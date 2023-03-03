Kripto bankası Silvergate Bank'ın çatı şirketi Silvergate'in tüm kripto para piyasasına gönderdiği şok dalgaları Bitcoin ve altcoin'leri düşürdü. Bitcoin ve altcoin'ler neden düşüyor, gelin daha yakından bakalım.

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Kripto bankası Silvergate Bank‘ın çatı şirketi Silvergate, tüm kripto para piyasasına şok dalgaları gönderdi. Şirket, bir ‘güven krizi’ ile karşı karşıya olduğu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) yıllık sunulan 10-K raporunu geciktireceğini açıkladı. Bu gelişme kripto para piyasasında büyük bir satış baskısını tetikledi. Son birkaç saat içinde Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 50 milyar dolardan fazla yatırımcının servetini erozyona uğrattı.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 4,9 düşüşle ve 431 milyar dolar piyasa değeriyle 22 bin 335 dolardan işlem görüyor. Öte yandan altcoin’lerin çoğunun çok daha sert fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya oldukları görülüyor.

En büyük altcoin Ethereum (ETH), yüzde 5’in üzerinde düşüşle bin 564 dolardan el değiştirirken, Polygon (MATIC), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT) ve Solana (SOL) gibi diğer popüler altcoin’ler gün içinde yüzde 5 ila yüzde 10 arasında düşmüş durumdalar.

Son hareketle birlikte, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı ABD hisse senedi piyasasından bir tür ayrışma göstermiş oldu. Çünkü Nasdaq Composite, 2 Mart’ta günü yüzde 0,73 oranında yükselişle kapatmıştı.

Kripto para sektöründeki pek çok kişi Silvergate’in iflasını duyuracağı üzerinde duruyor. Bazıları ise Silvergate’in kripto para borsası FTX’in izinden gitmeyeceğine dönük spekülasyonlar yapıyor.

Kripto Para Şirketleri Silvergate Bank’tan Uzaklaşıyor

Silvergate’i çevreleyen gelişmeler, kripto para sektöründeki ortaklarından hızlı bir tepkiyi tetikledi. ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, ABD doları konusunda bankacılık ortağı olarak Silvergate’i bıraktı ve rakibi Signature Bank’ı seçti.

En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olan MicroStrategy, Silvergate’de mevduatı olmadığını açıkladı. Twitter’daki bir mesajda Microstrategy şunları kaydetti:

Silvergate’te 2025’in 1’nci çeyreğine kadar ödenmesi gereken vadesi gelmemiş bir kredimiz var. Silvergate’in mali durumuna ilişkin endişeler var. Merak edenler için kredi Silvergate’in iflası ya da ödeme güçlüğü nedeniyle erkenden kapatılmayacak. BTC teminatımız Silvergate’te tutmuyoruz ve Silvergate ile başka bir finansal ilişkimiz yok.

Öte yandan Silvergate’in hisseleri 2 Mart’ta yüzde 57 gibi şaşırtıcı bir oranda düştü. Bankanın hisselerinin yıllık grafikte yüzde 95’in üzerinde düştüğü görülüyor. SEC’e sunulması gereken rapordaki gecikme ve iflas şüphelerinin ortasında bankacılık devi JPMorgan da Silvergate hisseleri için notunu nötrden zayıfa düşürdü.