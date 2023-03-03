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Bitcoin Adına Sıradaki Yön Neresi Olacak? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!

Bitcoin'deki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti.
19:38
3 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Silvergate haberinin etkisiyle saatler içerisinde ortalama %5 değer kaybeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 22.350 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasının toplam değerinde de gün içerisindeki düşüşün ardından ortalama 50 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile son durumu değerlendirdi.

Bitcoin (BTC), 22.350 Dolar Seviyelerine Geriledi

Kripto para piyasası, Silvergate haberinin etkisiyle sabah saatlerinde sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin (BTC), saatler içerisinde 23.400 dolar fiyat seviyelerinden 22.350 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de CoinMarketCap verilerine göre 50 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Piyasada Silvergate haberlerinin etkisi sürerken kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile güncel teknik görünümü değerlendirdi.

Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile lider kripto para birimi Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Güncel gelişmelerin ve haber akışlarının piyasada yeniden bir satış baskısı yarattığını belirten analist, Bitcoin’in 23.800 dolar direncini aşamaması ile birlikte yeni bir düzeltme hareketinin söz konusu olduğunu öne sürdü. Analiste göre 22.300 dolar destek seviyesi yakın vadede Bitcoin (BTC) adına oldukça kritik.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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