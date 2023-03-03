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Bitcoin fiyatı 22.000 dolar seviyesinin altına düştü ve altcoinlerin önemli bir kısmı Şubat ayına göre daha cazip seviyelere indi. Ocak ve Şubat başlarında da benzer düşüşler yaşadığımız için gevşeyen RSI ile yeniden toplu alımların üçüncü kez Bitcoin fiyatını yukarı taşıması umuluyor. Ancak makro ekonomik veriler Ocak ve Şubat ayından çok farklı. Peki piyasa uzmanları ne düşünüyor?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, analistlerin toparlanma ihtimali konusunda bölünmüş kalmasıyla bugün ABD piyasaları açılışının ardından 23.400 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat istikrarlı biçimde bir süredir yatay seyrediyor. Silvergate bankasının akıbetine ilişkin endişeler piyasadaki tedirginliği artırsa da geç kalmış long pozisyonların tasfiyesi ve PCE verisinin ardından bir dip testi zaten bekleniyordu. Altcoinler hali hazırda Şubat ayına göre cazip seviyelerde ancak pek de talep görmüyorlar.

Önümüzdeki günlerde ABD piyasalarını ilgilendiren önemli veriler açıklanacak ve en kritik gelişme 14 Mart tarihinde. Bitcoin eğer 21.800 dolar desteğini korur ve 14 Mart tarihinde ABD enflasyon verisi beklenti altında gelirse yatırımcıların yükseliş hissiyatı yeniden kabarabilir. Ancak bu tarihe kadar spekülatif hareketler görmemiz muhtemel.

Kripto Para Analist Yorumları

Şimdi 4 popüler piyasa uzmanının güncel görüşlerini inceleyelim. Crypto Tony takma adını kullanan analist bugün Bitcoin tarafındaki short pozisyonunu kapattığını açıkladı. Tony düşüş bekleyenler arasında yer alıyordu ve 27.000 dolar testinden önce bunun olacağını gördü. Diğer piyasa uzmanlarından Daan Crypto Trades ise grafik yapısının ters versiyonunu üretmek için ayna benzeri bir toparlanma görebileceğini öne sürdü.

Üçüncü analist Pentoshi ise şunları yazdı;

“23.800 doların net bir şekilde kırıldığını görmek istiyorduk ama bunu başaramadık. Ardından, şu anda vurulmuş ve doldurulmuş olan 22.300 dolarlık alanı bekliyorum”.

Fiyat eğer bu bölgeyi koruyabilirse analist yükselişe geçeceğini ima ediyor. Bitcoin RSI seviyesi geceki düşüşle 2023 başındaki seviyelerine kadar geriledi bu bize eğer riski artıracak şeyler yaşanırsa fiyatın 27.000 dolara ulaşabilecek alanı olduğunu gösteriyor. Sürekli yüksek kalan RSI’ın bu tarz düzeltmeler yapması uzun vadeli yükseliş görünümü için destekleyicidir.

Son analist Mikybull Crypto ise şunları söyledi;