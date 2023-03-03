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  •   Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!

Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!

Dev şirket tüm dünya ekonomisini ve doğal olarak kripto paraları da yakından ilgilendirecek olan 22 Mart tarihli toplantıya dikkat çekti.
20:45
3 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin ve kripto piyasası 22 Mart’a kadar başka bir yatay eğilime yönelebilir. Singapur merkezli Asya’nın önde gelen dijital varlık alım satım firması QCP Capital, mevcut makroekonomik ortamla ilgili yeni bir piyasa analizi yayınladı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayın 22’sindeki bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını tüm yılın en önemlisi olarak nitelendirdi.

Fed Toplantısı Çok Kritik!

Ticaret şirketinin açıklamasına göre, bu hafta önemli makro veri açıklamaları açısından sakin bir hafta oldu. Bir sonraki önemli ekonomik veri noktası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tarım dışı özel sektör istihdamının durumunu yansıtan aylık bir ekonomik veri raporu olan ADP Ulusal İstihdam raporu olacak.

Ancak daha da önemlisi, Fed’in son zamanlarda yaptığı konuşmalarda ağzından kaçırdıklarına değindiler. Fed yetkilileri sürekli olarak uzun süreli bir faiz artışından bahsediyor, hatta bazıları yumuşak bir iniş gerçekleştirmenin zorluğu hakkında yorum yapıyor.

Bu nedenle QCP’ye göre 22 Mart toplantısı tüm yıl için trend belirleyici olacak çünkü piyasa katılımcıları Fed’in 2023’te nihai faiz oranını nereye yerleştireceğini ve 2024’te faizleri düşürmeyi planlayıp planlamadığını gösterecek. Ticaret firması bu nedenle sözde nokta grafiğine atıfta bulunuyor.

Resmi adı Politika Yolu Grafiği olan bu araç, 16 üyeli FOMC toplantılarının ardından Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez Fed tarafından yayınlanıyor. Bu grafik, Fed’in daha uzun süre daha yüksek stratejisinin hangi seviyeye ve ne kadar süreyle devam edebileceğini göstermekte.

DXY, Bitcoin ve Kripto İçin Ana Gösterge Olarak Kalacak

QCP’ye göre, dolar endeksi (DXY) Bitcoin ve kripto piyasası için yol göstermeye devam edecek. Doların bu hafta başındaki zayıflığı, Çin’in 52,6 puana ulaşan imalat satın alma yöneticileri endeksinden kaynaklanıyordu. Bununla birlikte, Çin’in yeniden açılma planları yeniden uyandı ve bu da Bitcoin fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Ancak uzun vadede QCP, ters korelasyon nedeniyle Bitcoin gibi riskli varlıkların fiyatları üzerinde baskı yaratacak olan DXY’nin yükselmesini bekliyor. Ticaret firmasına göre bunun üç nedeni var:

İlk olarak, piyasalar sürekli olarak daha uzun bir süre için daha yüksek bir terminali fiyatlandırdıkça getiri eğrileri daha yükseğe kayıyor. İkinci olarak, PBoC ve BoJ likidite enjeksiyonlarını azalttıkça küresel likidite yeniden sıkılaşıyor ve merkez bankaları enflasyonla mücadelelerini sürdürdükçe azalmaya devam edecek.

Üçüncü neden ise S&P 500’ün fiyat/kazanç (F/K) oranının artan reel getirilere rağmen sürünerek yükseliyor olması. QCP Capital, Bu iki ölçüt birbirinden uzaklaşmaya devam ederse şiddetli bir düzeltme yaşanabilir diyor. Dolayısıyla, DXY ve S&P 500, Silvergate bankası ile kriptoya özgü risklerin yanı sıra bir ayı piyasasının geri dönüşü için muhtemelen en büyük argümanlar olacaktır.

Volatilite eğrisi açısından, QCP şu anda önceki satışlardan çok daha düz olduğunu gözlemliyor ve bu da piyasanın orta vadede yatay bir ticaret ortamı beklediğini gösteriyor. Bu volatilite seviyelerinde, ay sonunda FOMC’ye doğru ilerlerken bir miktar dalgalanma beklentisiyle konumlandırılıyor. Yazım saatine göre Bitcoin fiyatı 22.420 dolar seviyesindeydi ve Hong Kong’daki açılış işlem saatinde yaşanan çöküşü sindirmeye devam ediyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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