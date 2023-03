Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu yıl iyi performans gösteren tek şey Bitcoin ve kripto piyasaları değil. Bitcoin madencilik hisseleri de yükselişe geçti ve bazıları geçen ay varlığın kendisinden daha iyi performans gösterdi. 1 Mart’ta Bitcoin madencilik analisti Jaran Mellerud, Bitcoin madencilik hisse senedi performansı hakkında bir güncelleme yayınladı.

Bulguları, BTC madencilik hisse senetlerinin %20’sinin Şubat ayında varlığın kazançlarının önünde olduğunu ortaya koydu. Biri hariç hepsinin Nasdaq’tan daha iyi performans gösterdiğini de sözlerine ekledi. 1 Ocak’tan bu yana BTC %42 artışla bugünkü fiyatı olan 23.500 dolara ulaştı. Bununla birlikte, birkaç madencilik firması şirket hisselerinde daha büyük kazançlar gördü. Bununla birlikte, araştırmacı Bitcoin madencilik sektörünün körükleyici bir Ocak ayının ardından Şubat ayında rüzgarlarla karşılaştığını belirtti.

Bitcoin Madencilik Hisse Senedi Kazançları

Bitcoin fiyatları Şubat ayını, 23.000 doların biraz üzerinde, aya başladıkları yere oldukça yakın bir yerde tamamladı. Analiz edilen yirmi beş BTC madencilik hissesinden beşi, ay boyunca yüzde kazançları açısından varlığın önünde yer aldı. Mellerud şunları söyledi:

Her bir hisse senedi arasında muazzam performans farklılıkları gördük; şirkete özgü olaylar fiyat hareketlerini normalden daha fazla etkiledi.

Iris Energy (IREN) %29’luk bir kazançla Şubat ayında en iyi performans gösteren madencilik hissesi oldu. Araştırma, kazançların çoğunun Avustralyalı firmanın Bitmain’den 4,4 EH/s değerinde madencilik teçhizatı satın aldığını duyurduğu ay ortasında geldiğini ortaya koydu. Ayrıca, IREN gün içinde %2,5 değer kazanarak son olarak yapılan işlemlerin ardından 2,85 dolara ulaştı.

Cipher Mining (CIFR) Şubat ayında %27’lik bir kazançla ikinci sırada yer aldı. Teksaslı madenci şirket, Ocak ayındaki olumlu genişleme güncellemelerinin ardından ayın başında büyük kazançlar elde etti. Sphere 3D Corp. (ANY), Cathedra Bitcoin Inc. (CBIT) ve Stronghold Digital Mining Inc. (SDIG) de Şubat ayında %7 ila %11’lik kazançlarla Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Ancak Riot (RIOT), Marathon Digital (MARA), Hut 8 (HUT) ve Greenidge (GREE) gibi sektörün önde gelen oyuncularının çoğunun hisse senedi fiyatları Şubat ayında düşüş gösterdi.

BTC Madencilik Görünümü

Bitcoin ağının hash oranı en yüksek seviyelere yaklaşmış durumda; bu durum güvenlik için iyi olsa da bir sonraki blok için yarışan madenciler için pek de iyi değil. BitInfoCharts’a göre ortalama ağ hash oranı şu anda 327 EH/s (saniye başına exahash) seviyesinde. Ağın güvenliğini sağlamak için yeni makinelerin çevrimiçi olmasıyla Şubat ayı sonlarında zirve yaptı.

Ağ zorluğu da 43 T ile zirve seviyesinde olup madenciler arasındaki rekabeti şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Hash fiyatı ya da madencilik karlılığı şu anda günlük terahash başına 0,07 dolar. Yılın başından bu yana %18,6 artış gösterdi ancak 2021’in sonundaki seviyelerden yaklaşık %80 aşağıda kaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.