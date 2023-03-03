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  •   Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?

Binance Yaparım Dedi Ve Yaptı! Binance Sayesinde Altcoin’in Yatırımcıları Milyoner Olabilir Mi?

Binance borsası yatırımcısına verdiği sözü tuttu ve büyük bir gelişmeye imza attı. Gelişmeye konu olan altcoin'in yatırımcılarının yüzü gülebilir.
21:15
3 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance bugün 8,9 milyar LUNC tokenı yaktı ve bu miktar son üç ayda token için yapılan tüm spot ve margi alım satım ücretlerinin %50’sini oluşturuyor. Yakılan miktar, 30 Kasım 2022 ile 27 Şubat 2023 tarihleri arasında tahakkuk eden ücretler üzerinden hesaplandı. Binance, USDT, BUSD ve BNB cinsinden toplanan ücretleri yakma işleminden önce LUNC’a dönüştürdü. Yakma katkısını, Ekim 2022’de LUNC topluluğu tarafından getirilen %0,2’lik vergiden muaf bir adrese gönderdi.

Binance Yeni Yakma Adresi Bekledi

Borsa, LUNC topluluğunun 10.983 sayılı Teklife göre yakım cüzdanlarındaki ücretlerin geri alınamayacağından emin olana kadar yakma işlemini erteledi. Bu öneri, yakma işlemlerinin %50’sinin LUNC topluluğunun Terra ekosistemini yeniden inşa etmek için kullanabileceği bir topluluk havuzuna gönderilmesini öneriyordu.

48 oy alan yönetişim önerisi, protokolün yanmış varlıkların %50’sini yeniden basmak için paydaşların iznine sahip olmadığını ileri süren 11.111 sayılı Öneri tarafından reddedildi.

Bunun yerine teklif, ekosistemin Terra Classic blok zincirindeki tüm zincir içi işlemler için %0,2’lik bir vergi yakma oranına geri dönmesini önerdi. Geri dönüşün ardından, 10.983 sayılı Teklifte yakılan ücretin %50’si yerine yakılan verginin %10’u yeniden yaratılacak.

Binance, önceki %1,2’lik vergi yakma önerisi için LUNC topluluğundan gelen tepkiyle karşılaştıktan sonra Eylül 2022’de LUNC alım satım ücreti yakmalarını kabul etti. Daha sonra 5,5 milyar LUNC yakmıştı. Topluluk daha sonra Binance ve KuCoin tarafından desteklenen vergi yakma oranını %0,2 olarak revize etti.

Tüm bu yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yakımın hızı ve yakılan miktara bağlı olarak altcoin’in değeri artabilir ve belki de yatırımcıların hayali olan 1 dolar seviyesine gelebilir. Bu durumu ise tamamen borsaların girişimleri ve yatırımcıların iştahı belirleyecek.

LUNC Yakımının Amacı Nedir?

LUNC alım satım ücretlerinin bir kısmının yakma adresine gönderilmesi, token’ın dolaşımdaki arzını azaltmaya yardımcı olmakta. LUNC topluluğu başlangıçta arzını kontrol etmek için coin’in yakılmasını savunuyordu. Ana hedefleri, kardeş stablecoin Terra Classic’in 1 dolarlık fiyatını geri kazanmaktı.

LUNC, eski adıyla LUNA, stabilcoin TerraUSD’nin, şimdiki adıyla Terra Classic’in değerini 1 dolarda tutan arbitraj işlevinin bir parçasıydı. 7 Mayıs – 9 Mayıs 2022 hafta sonunda büyük TerraUSD işlemleri stabilcoini 1 dolarlık sabit değerinden düşürdüğünde yatırımcıların artan hacimlerle birlikte satışlar yapmasının ardından sadece bir kuruşa düştü. O zamandan beri değeri neredeyse %17.000 artarak 0,00017080 dolara yükseldi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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