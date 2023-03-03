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Solana (SOL) Yorumu! SOL’u Nasıl Bir Mart Ayı Bekliyor?

Solana'da (SOL) önümüzdeki ay içerisinde nasıl bir fiyat hareketi bekleniyor? Uzmanların kripto para birimi adına görüşleri ne?
21:50
3 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Akıllı sözleşme platformu olan Solana’nın (SOL) fiyatı kripto para piyasalarında yaşanan volatilitenin ardından nasıl bir yol izleyecek?

SOL’da Düşüş!

Solana’nın günlük grafiklerini ele alan analistler token’ın düşüş eğilimi göstermeye devam ettiğini belirtti. Son 24 saat içinde altcoin %4’e yakın ve geçen haftaya kıyasla %12 oranında değer kaybetti. Ancak mevcut konum itibariyle Solana’nın, 22 doların altındaki kritik bir direnç seviyesinin yakınında işlem gördüğü ve bu durumun altcoin’in fiyat yönünü değiştirebileceği belirtildi.

Bununla birlikte altcoin’in talebi, sınırlı satın alma gücü ile oldukça düşük kaldı. Bir başka deyim ile token’ın birikimi de azaldı. Boğalar fiyatı genel fiyat tavanının üzerine çıkarırsa, SOL’a olan talep art arda gelen yatırımcı hareketliliğinin de desteği ile artabileceği öne sürüldü.

Kripto para birimi aynı zamanda kritik destek seviyesinin hemen üzerindeydi. Bu seviyeyi yeniden test etmek yatırımcılara yeni satın alma fırsatları sunabilir. Bitcoin’deki, geçtiğimiz günlerde etkisini arttıran volatilite ile büyük çaplı altcoinlerde kararsız fiyat ivmesi sergiliyor. Ayrıca BTC’nin, 23.500 dolar seviyesini aşması durumunda, Solana’nın piyasadaki yükseliş hareketini güçlendireceğini ve direnç bölgesini kırmaya çalışabileceği vurgulandı.

SOL Fiyat Analizi!

Öte yandan SOL’da talep düşmeye devam ederse token’ın fiyatı belirtilen seviyenin üzerinde kalmayı başaramayabilir ve kısa bir süre için 18 dolara kadar gerileyebilir. Ayrıca Solana’nın hacminde de bir düşüş yaşandı. Hacim düşüklüğü yatırımcıların token’a olan ilgisinin azalması şeklinde yorumlanabilir. Göreceli güç endeksi (RSI) tekrar birkaç puan gerileyerek nötr bölgenin altına düştü.

Öte yandan kripto para biriminin fiyatı 20 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altına gerilediği ve bu durumunda satıcıların fiyat ivmesini artırdığının bir göstergesi olduğu belirtildi. Alıcılardan gelen hafif çaplı artış, kripto para birimi için bir yükseliş sinyali olan 50 günlük SMA’nın 20 günlük SMA’yı geçmesine neden olacağından, token’ın fiyatında önemli bir kilometre taşı olabilir.

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