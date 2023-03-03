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DOGE ve SHIB Rekabetinde Öne Çıkan Hangisi? İşte Meme Token’larda Son Durum!

Önde gelen meme token'lar Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) arasındaki kıyasıya rekabette ön plana çıkan isim hangisi? Güncel veriler ne?
22:15
3 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’nun (SHIB) uzun süredir devam eden rekabetinde güncel veriler neler?  Uzun vadeli yatırımcılar genellikle hangisini tercih ediyor?

DOGE’da Holder Hareketliliği!

IntoTheBlock’dan elde edilen verileri göre, Elon Musk’ın yoğun ilgisinden ötürü isimleri sıkça yan yana anılan kripto para birimi holder’larının varlıkları neredeyse %40’ın altına düştü. Blockchain analiz platformu ayrıca bu durumun yeni olmadığını ve bir süredir devam ettiğini vurguladı.

Shiba Inu ekosistemini geliştirmeye devam ederken, DOGE piyasa değeri ve aktif adreslerde liderlik konumunu koruyor. Ayrıca SHIB, DOGE’a benzer bir performans sürdürmedi. CryptoQuant’a göre SHIB’nin 365 günlük performansı %53,49 oranında geriledi. Ancak kripto para biriminin fiyatı beklentilerin altında kalsa da token ekosistemindeki iyileştirmeleri telafi edebildi.

SHIB Geliştirmeleri!

2022 yılı piyasasının gerilemesinden bu yana Shiba Inu ekibi birkaç gelişmeye odaklanmıştı. Buna, son zamanlarda piyasa değeri açısından ilk 100’e giren ve yazı kaleme alındığında 104. sıraya geri dönen Doge Killer (LEASH) ve Bone ShibaSwap (BONE) gibi kendi ekosistem token’larına sahip olmakta dahil. Bununla birlikte projenin Shiba Inu ekosisteminin yaklaşmakta olan ikinci Layer-2 (L2) blok zinciri olan metaverse ve uzun süredir trend olan Shibarium geliştirmeleri kripto para yatırımcılarının oldukça ilgisini toplamış durumda. Uzmanlara göre meme token’da yaşanan tüm bu geliştirmelerin en önemli nedenlerinden biri SHIB yazma mekanizmasını geliştirmek ve ağdaki işlemleri hızlandırmak.

Her ikisi meme token’da piyasaya likidite getirmek için muazzam şekillerde katkıda bulunurken, Dogecoin piyasa değerinde Shiba Inu’yu geride bırakıyor. Metrik aynı zamanda likidite ölçüsüne katkıda bulunurken, yalnızca bir kripto para projesinin hakimiyete göre büyümesini gösterebilir.

Yazı kaleme alındığında Dogecoin 10.02 milyar dolarlık piyasa değeriyle dokuzuncu sırada yer alırken, Shiba Inu 6.26 milyar dolar seviyesiyle on dördüncü sırada yer alıyor.

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