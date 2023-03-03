Türkiye'de de beklentilerin yüksek olduğu Shiba Inu'nun yatırımcılarını milyoner edip edemeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Kripto para piyasası zorlu bir dönemden geçmesine rağmen, Bitcoin (BTC) ve Dogecoin (DOGE) de dahil olmak üzere bir dizi kripto trader’ları ve yatırımcıları bunları satın alarak ve ardından doğru zamanda kâr amacıyla satarak bir servet kazandı. İşte bunlardan bazıları Shiba Inu’nun (SHIB) da milyonerler üretip üretemeyeceğini merak ediyor.

Shiba Inu bu umutları ilk olarak Ekim 2021’in sonlarında %1,069’un üzerinde bir artışla 0,00007924 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) çıktığında yeşertmiş, ancak o zamandan bu yana %86,75 düşerek 3 Mart’ta alınan verilere göre 0,00001137 dolardan işlem görüyordu.

Yaklaşan Gelişmeler

Yaşanan fiyat hareketine rağmen, Shiba Inu 1,3 milyon benzersiz adresi aşarak, kullanıcıların zincire Non-Fungible Token’lar (NFT’ler) geliştirmesine olanak sağlamanın yanı sıra varlığın metaverse ve oyun merkezi olmayan uygulamalardaki (dApps) varlığını artırmayı vaat eden Katman-2 ağı Shibarium’un piyasaya sürülmesi yaklaşırken köpek meme token’ına olan ilginin arttığını gösterdi.

SHIB ekibi, ekosistem için potansiyel olarak etkili bir başka etkinlikte, SHIB: The Metaverse adlı Shiba Inu temalı metaverse deneyiminin yanı sıra WAGMI Temple adlı 11 merkezinden ilkinin 10-19 Mart tarihleri arasında Austin, Teksas’ta düzenlenecek olan 2023 SXSW festivalinde özel bir ön gösterimini duyurdu.

Fiyat Artışı Yaklaşıyor Mu?

Bu bağlamda, etkinliklerin SHIB’e bir destek sağlayacağını belirtti. CoinCodex’in yapay zeka (AI) teknolojisini kullanan makine, kendi kendine öğrenme algoritması tarafından gün geçtikçe kenidisin geliştiriyor ve buna bağlı olarak da SHIB için fiyat tahminlerinde bulundu. 0.0000361 dolar, yapay zekanın SHIB fiyatının 2023 sonunda ulaşacağını düşündüğü değer oldu.

CoinCodex kadar yükselişte olmasa da, makine kendi kendine öğrenme teknolojisine dayanan bir başka finans tahmin platformu olan CoinPriceForecast tarafından da Shiba Inu’nun fiyatını 2023 sonuna kadar 0,00001474 dolar ve 28 Temmuz 2024’e kadar 0,00003547 dolar olarak belirlendi ve iyimser tahminlerde bulundu.

OpenAI’nin metin tabanlı yapay zeka platformu ChatGPT, defalarca sorulduğunda, 2030 için Shiba Inu tahminleri konusunda belirsiz kaldı, ancak ağ yükseltmelerini, akıllı sözleşmelerin ve kripto cüzdanlarının sayısının yanı sıra düzenleyici politikaları, küresel ekonomiyi ve diğer kriptolardan gelen rekabeti fiyatı üzerinde önemli etkiler olarak vurguladı.

Yazım saatine göre Shiba Inu’nun fiyatı bir önceki haftaya göre %13,79 ve son 30 güne göre %4,01 değer kaybetmesinin yanı sıra gün içinde %4,64’lük bir düşüşü temsil ediyor, ancak yılbaşından bugüne (YTD) kazancı %39,70 olarak kaldı.

Shiba Inu için rakamlar çok küçük görünse de, sonuçta piyasa koşullarını dikkatle gözlemlemek, kişinin ona ne kadar para yatırmak istediği ve satış sırasında token’ın değerinin ne kadar olduğu konusunda önemli olabilir.

Tarihsel hareketleri ve ağdaki gelişmeler göz önüne alındığında, Shiba Inu gerçekten de fiyatını artırma ve hatta dikkatli bir yatırımcıyı milyoner yapma potansiyeline sahip olabilir, ancak birim başına değer olarak Bitcoin ve Ethereum (ETH) gibi değerlere ulaşması için uzun bir yol olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.